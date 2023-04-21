Sau lễ 30/04, các con giáp sau được THẦN PHẬT ĐỘ MỆNH, mọi sự hanh thông, thăng tiến vượt bậc, tình tiền đều viên mãn

Tam Hợp cục mang đến cho tuổi Tý sự hanh thông và thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ, bạn sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp cũng như tình duyên. Có lẽ dịp nghỉ lễ vừa rồi nhiều bạn trẻ tuổi này đã đưa người ấy về thưa chuyện trăm năm với gia đình và nhận được sự ủng hộ của người thân rất nhiệt tình. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, khi tình yêu đã được se duyên thì các bạn nên sớm về chung một nhà hoặc cho người ấy biết sự chung thủy và chân thành của bản thân. Công việc của bản mệnh cũng muôn phần thuận lợi, nhất là những người đang làm ăn xa quê thì càng thuận lợi hơn, đi xa về gần có quý nhân phù trợ, dọc đường gặp người tốt, nơi xa có đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ. Tuổi này có con đường kiếm tiền vô cùng suôn sẻ, không cần hỏi cũng sẽ có người đến cho tiền hoặc mời hợp tác làm ăn, nên chớp lấy thời cơ để làm giàu trong thời gian vàng bạc này.

Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.‏

‏Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được.

‏Người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài.

Tuổi Hợi

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Do người tuổi Hợi ăn ở hiền lành lại tốt tính hay giúp đỡ người khác nên luôn được Thần Tài chiếu cố, dù họ làm việc gì cũng được ưu ái giúp đỡ, thành công hanh thông, mọi sự đều tùy duyên mà đạt thành như ý muốn. Đặc biệt nhờ được hưởng phúc phần may mắn nên làm việc gì cũng thành công cả.Hai ngày cuối tuần này phải nói là đặc biệt tốt đối với người tuổi Hợi, nên ai cầm tinh con giáp này nhớ tranh thủ thực hiện kế hoạch nhé. Dự báo được rằng người tuổi Hợi sẽ cực kì dư dả trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp, đặc biệt là chuyện tình duyên khởi sắc nên bạn nào còn độc thân nhớ tận dụng cơ hội để tỏ tình đi nhé.

Một tin vui là con giáp này được sao Hồng loan chiếu mệnh nên có nhiều niềm vui, bất ngờ trong chuyện tình cảm. Nếu bạn không thuộc ba con giáp trên cũng đừng quá thất vọng nhé, vì chỉ cần nỗ lực hết mình, cả trong công việc lẫn tình cảm thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Và chỉ cần nhớ nguyên tắc “điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” thì dù bạn thuộc con giáp nào cũng sẽ có được công việc, cuộc sống như ý.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.