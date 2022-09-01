Sau kì nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9, 3 con giáp may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 15:02

Đây quả là thời gian vàng cho cả 3 con giáp này.

Tuổi Tý

Thông minh, nhanh nhẹn, giỏi ứng biến và rất thận trọng là những tính cách đặc trưng của người tuổi Tý. Họ còn khá chặt chẽ trong chuyện tiền nong, những người mà họ không yêu quý, tin tưởng và trân trọng thì sẽ không bao giờ vung tiền ra.

Chính vì vậy, tuổi Tý ít bạn, nhưng bạn nào ra bạn nấy, ít mà chất, và những người này cũng chính là các quý nhân trong sự nghiệp và cuộc sống của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau kì nghỉ Lễ 2/9 là thời gian rất may mắn và hanh thông của họ, và càng về cuối năm, họ càng dễ trở nên giàu có. Tử vi học có nói, sau kì nghỉ Lễ 2/9, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công viên mãn.

Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, người tuổi Tý chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

Sau kì nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9, 3 con giáp may mắn dồn dập, tài lộc lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, sau kì nghỉ Lễ 2/9 là thời gian rất may mắn và hanh thông của tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Thông minh, nhiệt huyết và cháy hết mình cho đam mê, coi thường chuyện tiền bạc và sống trọng tình nghĩa, nên trên con đường chinh phục thiên hạ, tuổi Ngọ có được không ít những người bạn thực sự, cũng chính là các quý nhân của họ.

Sau kì nghỉ Lễ 2/9 được đánh giá là thời điểm vô cùng tuyệt vời để người tuổi Ngọ đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì họ là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong suốt cả 1 thời gian dài.

Đặc biệt, qua kì nghỉ Lễ 2/9, người tuổi Ngọ sẽ còn gặp nhiều may mắn hơn nữa.

Tử vi học có nói, từ bây giờ trở đi, tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, tiền không những dư dả, đủ tiêu, mà thậm chí còn có khả năng phát tài, giàu có. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tập trung đúng hướng, thậm chí họ còn có thể đổi đời trong phút chốc.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh hầu hết đều là những người bên ngoài thì hiền lành, nhu mì nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự kiên cường, bền bỉ, không đầu hàng số phận.

Tháng 9 được cho là một tháng có cả may mắn và thách thức cho họ, đòi hỏi họ cần hết sức nỗ lực mới có thể đạt được thành tựu cho riêng mình.

Sau ngày Lễ 2/9/2022, một con đường thênh thang rực rỡ lại đang chờ đón họ. Sau kì nghỉ Lễ 2/9 là lúc mà vận may của người tuổi Mão trở nên nở rộ hơn bao giờ hết, tiền bạc "rủ nhau" chạy vào túi của họ, giúp họ có được cuộc sống dư dả, sung túc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi mão

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