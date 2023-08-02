Sau hôm nay, thứ Tư 2/8/2023, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 06:50

3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'sau ngày 2/8/2023.

Tuổi Tý

Đường tài lộc của người tuổi Tý sẽ tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh. Điều này rất tốt cho chặng đường trong tương lai của bạn, vậy nên hãy cố gắng duy trì phong độ hiện tại nhé.

Hỏa sinh Thổ báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tốt đẹp. Nếu còn độc thân, có người mai mối cho con giáp này gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân tuổi này sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình. 

Sau hôm nay, thứ Tư 2/8/2023, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có một khoảng thời gian khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thần Tài, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi. Hàng hóa tiêu thụ khá nhanh, bạn cũng yên tâm phần nào. Ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, đây là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đang có dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, bạn phải bằng lòng bước ra vùng an toàn và nắm lấy thế chủ động thì mới có thể nắm được hạnh phúc thuộc về mình. 

 

Sau hôm nay, thứ Tư 2/8/2023, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Do Thần Tài nâng đỡ, người tuổi Mùi sẽ được tận hưởng một ngày sung túc. Bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Một vài người có thể còn được người thân ủng hộ trên lĩnh vực tài chính để khởi nghiệp. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình đã chọn. 

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung động cũng dần ít đi.

Sau hôm nay, thứ Tư 2/8/2023, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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