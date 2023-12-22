Sau hôm nay, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 08:45

3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ.

Tuổi Dần

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tốt đẹp. Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giúp công việc của người tuổi này gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Nhưng nếu cho phép bản thân “ngủ quên trên chiến thắng” thì bản mệnh vẫn mãi giậm chân tại chỗ trên con đường phát triển sự nghiệp. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tiến triển vô cùng vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân có nhiều người để có, có thể sẽ tìm được người hẹn hò phù hợp với mình trong ngày mai.

 

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Công việc đạt được nhiều thành tích tốt nhờ vào trực giác nhạy bén cũng như ý chí kiên cường của người tuổi này. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan vì khả năng cao sẽ có những rủi ro tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của bản mệnh. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối ổn định. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không yêu đương, không thuộc về ai đó. Đối với bạn, yêu cũng được mà không yêu vẫn vui nhưng nếu không có tiền thì đó mới là điều thật đáng sợ. 

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cát Tinh trợ vận giúp cho người tuổi Hợi có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ đó, tuổi này thu được một khoản tiền rủng rỉnh, dồi dào. Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi này “đột phá” trên con đường công danh. Với sự nhiệt huyết trong quá trình làm việc, bản mệnh có thể làm được nhiều việc hay ho trong ngày. 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ gặp nhiều chuyện vui. Người độc thân đang được nhiều người khác giới theo đuổi trong ngày đầu tuần. Các cặp đôi sẽ có những giây phút bên nhau hơn.

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/12/2023, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 17 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 20 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 22 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng