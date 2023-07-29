Sau hôm nay, thứ Bảy 29/7/2023, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 04:45

3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn sau ngày 29/7/2023.

Tuổi Sửu

Tam Hợp giúp sức nên người tuổi Sửu sẽ rất dễ dàng để chinh phục lòng tin của mọi người. Dù làm công việc gì hay đứng ở vị thế nào thì bạn cũng mau chóng khẳng định được năng lực, bản lĩnh của mình. Người tuổi này có khả năng nhận được niềm vui bất ngờ liên quan đến công việc, nhất là những người đang muốn “thăng quan tiến chức”. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ viên mãn ổn định. Việc dành thời gian, chia sẻ và chuyện trò thường xuyên giúp các cặp đôi có thêm sự gắn kết. Người độc thân có chút rung động trước người đối diện.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/7/2023, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy. Sự xuất hiện của Chính Ấn cho thấy con giáp này là người có tài, bản mệnh chỉ cần tập trung vào việc của mình thì sẽ mau chóng giải quyết được những vấn đề hóc búa. Vậy nên, bạn hãy liên tục cố gắng để có những bước tiến xa hơn trong thời gian tới. 

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần cũng sẽ viên mãn ổn định. Việc dành thời gian, chia sẻ và chuyện trò thường xuyên giúp các cặp đôi có thêm sự gắn kết. Người độc thân có chút rung động trước người đối diện.

 

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/7/2023, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ trở nên tương đối suôn sẻ trong thời gian tới. Các kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo mà tuổi Hợi mong muốn. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt, quan trọng là bản mệnh có tinh ý và bản lĩnh nắm bắt hay không. Nguồn thu nhập từ đó cũng dần tăng lên nhanh chóng đem đến cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này cũng khởi sắc. Trải qua nhiều thăng trầm và mâu thuẫn, tuổi Hợi lại càng thêm thấu hiểu và yêu thương người bạn đời của mình. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ sợ mai mối của bạn bè, đồng nghiệp.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/7/2023, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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