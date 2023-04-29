Sau hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, 3 con giáp Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc sau ngày 29/4/2023.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên làm đâu thắng đó. Các kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Tiền trong túi của bản mệnh cũng sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm này, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ viên mãn, hạnh phúc. Đôi lứa yêu nhau hòa hợp đến mức khó tin do có đào hoa vượng. Sự cảm thông, tin tưởng và sẻ chia chính là sợi dây gắn kết giữa hai người.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, 3 con giáp Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra may mắn đáng kể. Đường sự nghiệp vô cùng rộng mở giúp người tuổi này có được chỗ đứng vững vàng trong môi trường làm việc mới. Bản mệnh cũng đừng tự tin quá mức mà quên lãng sự giúp đỡ của quý nhân.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ rất hài hoà. Sau những lần hợp rồi tan, cãi vả và thủ thỉ thì những cặp đôi tuổi này cũng đã trở nên hiểu nhau hơn, từ đây, tình yêu đôi lứa của cả hai cũng mặn nồng, thắm thiết và say đắm hơn. Hiện tại chẳng có gì có thể chia rẽ được đôi bạn nữa.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, 3 con giáp Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối hanh thông trong thời gian tới. Con giáp này có khá nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” do có may mắn che chở. Do đó, bản mệnh hãy nên tranh thủ lúc này để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn bởi nó sẽ mang lại nhiều lợi ích trong công việc sắp tới. 

Nếu còn độc thân, bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp mặt các đối tượng được giới thiệu. Thái độ nhiệt tình giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới, cơ hội thoát ế nằm trong tầm tay. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui đón thêm thành viên mới. 

 

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/4/2023, 3 con giáp Thần Tài khai thông vận mệnh, quý nhân hóa giải khúc mắc, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', nhận lộc vàng lộc bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay sau ngày 21/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ