Sau hôm nay, Nam Tào chấm sổ vàng: 3 con giáp giàu nứt vách, tháng 6 ngồi không cũng hái ra tiền, cuộc đời bước sang trang mới, may mắn liên tục kéo đến

Tương Phá khiến người tuổi Tý dễ gặp phải họa phá tài. Bạn cần cẩn trọng trong các mối đầu tư, lãi lời càng nhiều thì càng tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường. Người làm công ăn lương cũng khó hoàn thành được mục tiêu công việc bởi bị kẻ xấu tìm cách phá hoại. Những lúc thế này, bạn nên nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh, hành động nóng nảy, bốc đồng chỉ khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc.

Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm lại là điểm sáng với bản mệnh. Bạn nhận được sự cổ vũ, động viên của gia đình, nhờ vậy mà có thêm động lực để đối diện với khó khăn, cuối cùng cũng sẽ hoàn thành mục tiêu mình đề ra.

Tuổi Sửu có một khởi đầu khá suôn sẻ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bản mệnh cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Vận trình cũng tài lộc khá rực rỡ. Công lao của bản mệnh được ghi nhận và được tưởng thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Trong khi đó, một số người thậm chí phát tài nhờ vào sự may mắn của mình.

Tiếc là tình cảm lại chưa được yên bình. Con giáp này và nửa kia vẫn thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có điều, nếu đôi bên biết thông cảm cho nhau thì mọi chuyện sẽ được hóa giải nhanh chóng, hai người ngày càng hiểu nhau hơn. Thêm vào đó, tuổi Sửu nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà hoặc khi thực hiện các công việc chân tay, vận hành máy móc… Khi làm bất cứ công việc gì, bản mệnh cũng chớ lơ là kẻo gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi của 12 con giáp, Kim khắc Mộc, người tuổi Dần và nửa kia rơi vào cảnh khắc khẩu trong ngày hôm nay. Nếu ai cũng khăng khăng với quan điểm của mình thì những bất đồng sẽ chẳng thể nào giải quyết được. Thương Quan chiếu mệnh, quan hệ giữa con giáp này và cấp trên không được yên bình cho lắm. Kể cả cấp trên có đưa ra những yêu cầu vô lý thì bạn cũng cần bình tĩnh để có cách hành xử đúng đắn nhất, đừng khiến các căng thẳng bị đẩy lên quá cao.



Với người độc thân, dường như bạn vẫn đang dành quá nhiều thời gian để nghĩ về quá khứ nên chưa sẵn sàng mở lòng cho người khác. Bạn nên học cách tập quên những chuyện không vui để có thể hướng tới tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm