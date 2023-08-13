Sau hôm nay, Chủ Nhật 13/8/2023, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền vàng 'ùa vào như thác lũ', duyên tình rộng lối

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 08:55

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền vàng 'ùa vào như thác lũ', duyên tình rộng lối sau ngày 13/8.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu bạn biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Nhờ đó, tài lộc của bạn còn tăng cao gấp bội khiến cho bạn trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ngoài ra, bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Với những cặp đôi, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ trở nên nghiêm túc và có những cam kết cho tương lai. Tình yêu của bạn sẽ trở nên đam mê và lãng mạn hơn. Cảm xúc của cả hai sẽ đạt đến cao trào và sự thân mật được xây dựng.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 13/8/2023, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền vàng 'ùa vào như thác lũ', duyên tình rộng lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bạn có thể tự tin phát huy thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức. Các mối quan hệ hợp tác, làm việc chung hài hòa tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp đắc lực.

Người độc thân hãy chủ động chấp nhận những buổi hẹn hò và sẵn sàng chấp nhận những mối quan hệ mới. Vũ trụ đang gửi tới bạn một bước tiến quan trọng. Những cặp đôi đang yêu cực kỳ ngọt ngào, 2 bạn chủ động trêu đùa nhau tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái khi đi cùng nhau. Tình cảm giữa 2 bạn làm người khác ghen tị. 

Sau hôm nay, Chủ Nhật 13/8/2023, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền vàng 'ùa vào như thác lũ', duyên tình rộng lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn. Không những thế, con giáp này cũng sẽ được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp hanh thông, tiền tài "lũ lượt" kéo về nhà, cuộc sống sung túc đến bất ngờ. Do đó, câu chuyện một đêm làm giàu tưởng như không thể nhưng hiện tại rất có thể sẽ xảy ra, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa trong tương lai.

Về tình cảm, bạn cũng có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân nhiều cơ hội để tìm được người chung đôi. Trong khi đó, người có đôi cũng sẽ có nhiều giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nửa kia. Người ấy chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 13/8/2023, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền vàng 'ùa vào như thác lũ', duyên tình rộng lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 11/8/2023, 3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', phúc lộc sâu dày, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người

Sau hôm nay, thứ Sáu 11/8/2023, 3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', phúc lộc sâu dày, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người

3 con giáp 'phú quý hơn Thần Tài', phúc lộc sâu dày, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' hơn người sau ngày 11/8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 33 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 39 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người