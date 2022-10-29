Sau hết hôm nay 29/10/2022: Ngọc Hoàng điểm danh "sổ vàng", Thần Tài dẫn lối giàu sang, 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, may mắn nở rộ, tài lộc hanh thông, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 20:35

Tử vi cho thấy vận mệnh của những con giáp này đỏ rực, may mắn hơn hẳn sau ngày 29/10. Tài lộc ùn ùn kéo đến giúp bạn bội thu tiền của, cuối năm chuẩn bị ăn Tết linh đình.

Tuổi Dậu

Định mệnh vượng tài, vinh hoa phú quý, sau ngày 29/10 tuổi Dậu nhận như lộc mưa trút, thỏi vàng chất đống, được hưởng hết vinh hoa phú quý.

Sau hết hôm nay 29/10/2022: Ngọc Hoàng điểm danh 'sổ vàng', Thần Tài dẫn lối giàu sang, 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, may mắn nở rộ, tài lộc hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, họ đi đến đâu cũng rất được ưa chuộng, hung tinh sẽ tự động rút lui, vận khí tăng cao, tiền tiết kiệm tăng gấp đôi, túi rủng rỉnh, không lo hết tiền.

Đồng thời, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ người khác, vì vậy bạn phải đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ giữa các cá nhân xung quanh mình. Bản thân luôn được người khác phái ưu ái xuất sắc, tài lộc cũng vô cùng dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Thìn

Sau ngày 29/10 cũng là khoảng thời gian vượng cát tinh, may mắn cứ thế ùn ùn kéo đến với con giáp này.

Bạn được quý nhân phù trợ nên đường tài lộc vô cùng hanh thông. Vì được chỉ đường dẫn lối nên mọi thứ cứ như đã trải sẵn hoa hồng, bạn chỉ việc đi theo mà hưởng trọn thành công.

Việc kiếm tiền với bạn lúc này chỉ là vấn đề trong tầm tay, thậm chí bản thân bạn còn không ngờ nó sẽ đến nhanh và đơn giản như thế. 

Sau hết hôm nay 29/10/2022: Ngọc Hoàng điểm danh 'sổ vàng', Thần Tài dẫn lối giàu sang, 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, may mắn nở rộ, tài lộc hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hết hôm nay ngày 29/10 cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện, có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó.

Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm. Một số người có thể được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng ngay trong ngày hôm nay. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân và nhận nhiệm vụ này, đó có thể là bậc thang giúp bạn đi lên cao hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Bởi vậy, hãy tận dụng thời gian tuyệt vời này để vận trình thăng hoa.

Một điều cần lưu ý với con giáp này, ngay từ bây giờ hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, đừng nên vung tiền hoang phí kẻo lâm cảnh "cháy ví" lúc nào không hay.

Tuổi Tuất

Sách trời định sẵn sau ngày 29/10, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Dù vậy, họ nên cẩn thận người vay mượn tiền, không khéo bị mất tiền.

Sau hết hôm nay 29/10/2022: Ngọc Hoàng điểm danh 'sổ vàng', Thần Tài dẫn lối giàu sang, 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, may mắn nở rộ, tài lộc hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có thể đi du lịch hay công tác xa vào tháng này. Họ nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận trong đi đứng, cẩn thận gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.

Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Nếu còn tình cảm, hãy cho mình và đối phương cơ hội. Còn không, hãy giải thoát cho cả hai để có một bắt đầu mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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