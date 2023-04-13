Sau dịp nghỉ lễ 30/4, top 3 con giáp này quay trở lại với công việc bằng 100% năng lượng và nhận nhiều tin vui về tài lộc, đường sự nghiệp rộng mở hơn bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 22:29

Tử vi dự báo rằng sau dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây, các con giáp này quay trở lại với công việc và nhận được tin vui bất ngờ.

Tuổi Mão

Sau dịp nghỉ lễ 30/4, top 3 con giáp này quay trở lại với công việc bằng 100% năng lượng và nhận nhiều tin vui về tài lộc, đường sự nghiệp rộng mở hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem may mắn của 12 con giáp sau dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây, con đường sự nghiệp của người tuổi Mão nhìn chung khá sáng sủa trong khoảng thời gian này. Bạn là người chăm chỉ, tích cực làm việc, không ngại nhận việc khó, do đó rất dễ được lòng cấp trên.

Tình hình tài chính khá ổn định. Bạn có thể được nhận những khoản thưởng nóng từ những đóng góp cho tập thể từ khoảng thời gian trước đó. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa.

 

Trong khi đó, với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong lĩnh vực mới, dù đôi lúc phải vất vả bôn ba song bạn thu được nhiều điều đáng quý.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể hơi trầm tính nhưng họ không phải tuýp người thích an phận. Bản mệnh có thể nhìn xa trông rộng, có khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Ngay từ khi đi học, người tuổi Dần đã bộc lộ sự thông minh, nhạy bén của mình.

Trong công việc, người tuổi Dần cũng chiếm được thiện cảm và lòng tin của cấp trên nên luôn được giap phó những nhiệm vụ quan trọng. Ở cương vị quản lý nhóm nhỏ, tuổi Dần không để sếp phải thất vọng về cách làm việc cũng như kết quả mà nhóm đạt được. Họ có thể dẫn dắt những người cùng nhóm đạt được thành tích xuất sắc.

Tử vi dự báo rằng sau dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây, tuổi Dần quay trở lại với công việc và nhận được tin vui bất ngờ. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội nhận thưởng, tăng lương hiếm có.

Tuổi Hợi 

Sau dịp nghỉ lễ 30/4, top 3 con giáp này quay trở lại với công việc bằng 100% năng lượng và nhận nhiều tin vui về tài lộc, đường sự nghiệp rộng mở hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi bẩm sinh có vận thế rất tốt, lại là người lạc quan, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt, con giáp này luôn được sự bảo trợ của thần tài gia.

Sau dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây, do có quý nhân tương trợ, tài tinh soi chiếu nên tài phú tăng cao, tài lộ rộng mở. Con giáp này liên tiếp thu về những khoản tiền không nhỏ từ công việc chính cũng như việc kinh doanh bên ngoài.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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