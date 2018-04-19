Sau 35 tuổi top nàng giáp này sẽ phát tài phát lộc, hạnh phúc viên mãn

Nếu những con giáp khác phải lận đận đủ đường thì 3 con giáp sau trời sinh đã có mệnh quý phu nhân. Không chỉ được chồng thương yêu, cưng chiều họ còn có tiền tài vượng phát khiến ai cũng hờn ghen.

Nhờ những thành công mình đạt được Dậu gặp được rất nhiều đối tượng kết hôn lý tưởng, những người đàn ông lịch thiệp và giàu có. Thế nhưng, Dậu chỉ chọn chồng dựa vào cảm xúc của mình, chỉ cần cảm nhận được tình yêu chân thành đối phương dành cho mình, cảm thấy mình rung cảm trước đối phương con giáp này sẽ không chần chừ mà kết hôn ngay. Nhờ thế, hôn nhân của Dậu hạnh phúc vẹn tròn, nàng được chồng cưng yêu, chiều chuộng hết mực.

Dậu sinh ra đã may mắn hơn người, họ có mẹ cha biết cách định hướng tương lai cho con cái, ngay từ thuở nhỏ đã bồi đắp để lớn lên Dậu là người trí tuệ, khôn khéo và giỏi giang. Nhờ thế, dù chỉ một thân một mình nàng Dậu vẫn dư sức sở hữu sự nghiệp trong mơ với khối tài sản kếch xù.

Mão có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, có quý nhân phù hộ độ trì mỗi khi khó khăn, xui xẻo nên hậu vận sẽ sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống trách nhiệm, tử tế và luôn hành xử cẩn trọng. Trước mỗi quyết định Mão luôn cân nhắc cẩn thận để mang lại lợi ích cao nhất cho mình và không ảnh hưởng đến người khác. Chính sự biết điều ấy giúp Mão có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, có quý nhân phù hộ độ trì mỗi khi khó khăn, xui xẻo.

Nhờ những phúc phần ấy nên Mão nhanh chóng trở thành đại gia của chính mình, có của ăn của để từ thuở độc thân. Sau khi kết hôn, vợ chồng Mão cùng quyết tâm làm giàu, cùng phấn đấu vì tương lai của con cái và kinh tế của gia đình nên Mão đã giàu lại càng giàu hơn, đếm tiền sái tay vẫn không xuể.

Sau 30 việc tậu nhà lầu, xe sang là chuyện dễ như trở bàn tay với Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phúc khí của người tuổi Hợi khiến ai cũng ganh tị bởi hiếm ai may mắn, sung sướng như họ. Sự đôn hậu, hiền lành của Hợi giúp họ có được nhiều bạn bè, đồng nghiệp hết lòng vì mình. Sự hỗ trợ, giúp sức của những mối nhân duyên tốt đẹp giúp đời Hợi đã sung sướng lại càng an nhàn.

Sau tuổi 35 Hợi sẽ có của ăn của để, của nả đầy nhà. Việc tậu nhà lầu, xe sang là chuyện dễ như trở bàn tay. Chưa kể, chồng của Hợi dù làm ra tiền và giỏi giang nhưng khi về nhà vẫn không nề hà giúp vợ làm việc nhà, chăm con. Nhờ thế, Hợi sẽ sở hữu một cuộc đời hạnh phúc, đời sống vật chất đủ đầy.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.