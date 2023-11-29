Sau 22h hôm nay 30/11/2023, 3 con giáp vận tình đỏ rực, cát khí vây quanh, thu tiền mỏi tay không nghỉ

Trong thời gian tới, người tuổi Mùi dễ nhận được các tín hiệu tốt về công việc. Trước khi đón năm mới, chắc chắn người cầm tinh con dê sẽ được thăng chức, thu nhập cũng tăng đền đáp cho sự cố gắng của họ. Nhìn chung, đây là thời điểm con giáp này nên thể hiện bản thân 1 cách tốt nhất và nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

Điểm mạnh của con giáp này chính là sự chăm chỉ, cần cù, nghiêm túc. Bởi vậy dù đối mặt với khó khăn đi chăng nữa họ vẫn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Đúng 30/11, vận đỏ vẫn sẽ “soi sáng” cho người tuổi Mùi nên bạn cần biết nắm bắt thời cơ, đừng bỏ phí những tín hiệu tốt nhất của mình.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2023 hôm nay, tuổi Tỵ rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư. Con giáp này đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc đổ về và nhờ vậy mà túi tiền khá rủng rỉnh. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng là một người bán hàng tuyệt vời, vì thế mà bản mệnh luôn buôn may bán đắt và tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Hãy dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chắc chắn bản mệnh sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thích được quan tâm, chăm sóc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc thích những việc liên quan đến xây dựng.

Tình cảm: Tình yêu đủ lớn, cả hai yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Tài lộc: Mức thu nhập chưa có nhiều, bạn cần cải thiện.

Sức khoẻ: Cơ thể có sứ đề kháng tốt, chăm sóc chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.