Sau 2 ngày nữa, Phật chở che Thần nâng đỡ: 3 con giáp xóa sạch nợ nần, xui rủi xa lánh, tiểu nhân "lạnh nhạt", kiếm tiền nhàn tênh, làm giàu cực nhanh

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 23:55

Chỉ sau 2 ngày nữa thôi, những con giáp này sẽ không còn lo nợ nần hay đau đầu về chuyện làm ăn nữa, tài lộc về giúp bạn thêm động lực kiếm tiền, làm giàu mạnh mẽ.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được Thực Thần che chở cùng tác động mạnh mẽ đến từ Thiên Quan nên tuổi Thìn không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì sau 2 ngày nữa. Sau 2 ngày tới chính là thời điểm vượng phú dành cho bạn, cuộc sống bạn tựa như một vương giả thực sự. 

Với người làm kinh doanh không những tìm được nguồn hàng giá tốt, chất lượng mà còn gặp được đối tác chấp nhận đầu tư vào cơ sở, doanh nghiệp của bạn. Nhân cơ hội này bạn hoàn toàn có thể mở rộng kinh doanh thu về lãn gấp ngàn lần thông thường. 

Sau 2 ngày nữa, Phật chở che Thần nâng đỡ: 3 con giáp xóa sạch nợ nần, xui rủi xa lánh, tiểu nhân 'lạnh nhạt', kiếm tiền nhàn tênh, làm giàu cực nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương xóa bỏ được rào cản với đồng nghiệp và cấp trên khiến tâm tư bạn trút được gánh nặng muôn phần từ đó tập trung cao độ cho công việc. 

Phương diện tình cảm hạnh phúc ấm êm với những người đã có gia đình, ngày này bạn hoàn toàn có thể cùng gia đình và những người thân yêu tổ chức một bữa cơm thân mật tại chính ngôi nhà của mình hay một nhà hàng có không gian riêng tư chẳng hạn. 

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Con số may mắn: 6, 10

Tuổi Dậu

Chính Quan xuất hiện, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Cát thần này sẽ giúp bạn có được cơ hội hợp tác với nhiều người có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Bản mệnh có thể sẽ trở thành trung tâm của nhóm và gặt hái được nhiều thành công.

Tài vận cũng được cải thiện nhờ những nỗ lực và sự tích lũy không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Thu nhập được đảm bảo tạo ra sự tự tin cho con giáp này. Nhờ vậy, bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Sau 2 ngày nữa, Phật chở che Thần nâng đỡ: 3 con giáp xóa sạch nợ nần, xui rủi xa lánh, tiểu nhân 'lạnh nhạt', kiếm tiền nhàn tênh, làm giàu cực nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ tốt trong ngày: 14h - 17h

Con số may mắn: 2, 17

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, người tuổi này có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào hơn người.

Tuy vậy, đôi lúc trong công việc, con giáp này tỏ ra mất tập trung, dễ hài lòng với những gì mình đang có. Đây là điều mà con giáp này cần thay đổi để thành công hơn trong cuộc sống.

Sau 2 ngày nữa, con giáp tuổi Tý có tài vận hanh thông hơn người. Con giáp này làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể làm một vị trí làm việc mới hoặc một dự án mới.

Sau 2 ngày nữa, Phật chở che Thần nâng đỡ: 3 con giáp xóa sạch nợ nần, xui rủi xa lánh, tiểu nhân 'lạnh nhạt', kiếm tiền nhàn tênh, làm giàu cực nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này cần mạnh dạn chớp lấy cơ hội chứ không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, những người đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để họ nộp hồ sơ.

Các bộ phận tuyển dụng ở các công ty đang để mắt đến con giáp này. Những người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn nên doanh số tốt hơn trước. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm rồi sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Giờ tốt trong ngày: 22h - 23h

Con số may mắn: 8, 19

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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