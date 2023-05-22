Sau 18h thứ hai 22/5/2023 TAM HỢP tụ hội, 3 con giáp sau trời cho trúng lớn, hút tiền về tay, tình cảm thăng hoa

Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Trong tình yêu Tuổi Tỵ cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không nên quên chia sẻ cùng người yêu, gia đình bạn nhé!

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi Tuổi Tỵ nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 22/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do Nhị Hợp mang lại. Bạn đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, vì thế mà công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tiến những bước đầu tiên ngay trong ngày hôm nay. Vừa làm vừa bình tĩnh học hỏi, dần dần bạn sẽ tìm ra con đường chính xác cho mình. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Thổ sinh Kim, bạn quyết định cho người luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bạn vốn rất lạnh lùng cũng dần dần cảm động. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ.

Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong ngày hôm nay. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí, bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và tổ chim hay lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!