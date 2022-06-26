Sau 18h hôm nay 26/6: TOP 3 con giáp này cuối tuần nhiều hỷ sự, cuối ngày có quà bất ngờ, may mắn rơi trước ngõ, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn vô biên

Ngày 26/6/2022, tuổi Mão có cơ hội thể hiện tài năng, năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Tuy nhiên bản mệnh lại trở nên lạnh lùng, hơn người nên không được lòng những người xung quanh. Nhìn chung tuổi Mão sẽ có một ngày khá suôn sẻ, thuận lợi không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Bạn thường là người quyết định những công to việc lớn trong nhà, nhưng trước đó, bạn không quên trao đổi ý kiến với bạn đời của mình.

Công việc tiến triển tốt, đi lại thuận lợi, nếu bạn tiến hành mọi việc theo đúng kế hoạch đã định từ trước đó thì có thẻ gặt hái không ít thành quả trong ngày.

Mão có cơ hội thể hiện tài năng, năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ làm việc gì trong hôm nay cũng ngăn nắp, chỉn chu. Bạn là người chính trực, rõ ràng nên không ai có thể chê trách được gì, mặc dù vẫn có lúc hơi cứng nhắc và bảo thủ khiến mọi người xung quanh có cảm giác khó gần.

Ngọ Dần tam hợp nên làm gì cũng thuận lợi, nếu đang có chuyến đi chơi cùng bạn bè, gia đình thì rất thành công, tình cảm hài hòa, ai ai cũng vui vẻ rạng rỡ. Bên cạnh đó, mọi người còn rất hào hứng bàn về những dự định sắp tới để có nhiều thời gian dành cho nhau hơn nữa.

Tình yêu của tuổi Ngọ khởi sắc, tình cảm đôi lứa mặn nồng nhờ ngũ hành tương sinh. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được một nửa cho mình khi tham gia vào các hoạt động tập thể, vui chơi, giao lưu gặp gỡ bạn bè.

Tuổi Ngọ làm việc gì trong hôm nay cũng ngăn nắp, chỉn chu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ 2 ngày 26/6/2022 thấy Thiên Tài cho thấy hôm nay là ngày may mắn với người tuổi Thìn trên phương diện tài lộc. Nếu bản mệnh tham gia vào những công việc làm thêm, có thể bạn sẽ nhận được những khoản tiền xứng đáng bổ sung vào ngân quỹ của mình.

Tuy nhiên, dù bạn có gặp may mắn hay thuận lợi đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên quá kiêu ngạo, tự tin vào bản thân mình. Hãy đối xử hài hòa với người khác cũng như tỏ ra mình là một người phóng khoáng, không tính toán thiệt hơn. Các vị sếp 12 con giáp ghét nhất những tật xấu nào của nhân viên?

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Bạn luôn coi cha mẹ là người đi trước giàu kinh nghiệm, cho dù ý kiến của đôi bên bất đồng thì bạn cũng không vội phản bác mà thường suy xét thật kỹ càng trước.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo