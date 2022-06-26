Sau 18h hôm nay 26/6: TOP 3 con giáp này cuối tuần nhiều hỷ sự, cuối ngày có quà bất ngờ, may mắn rơi trước ngõ, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn vô biên

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 12:28

Sau 18h hôm nay, những tuổi này có quà bất ngờ, cuối tuần nhiều niềm vui, hỷ sự tràn ngập, bản mệnh thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Mão

Ngày 26/6/2022, tuổi Mão có cơ hội thể hiện tài năng, năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Tuy nhiên bản mệnh lại trở nên lạnh lùng, hơn người nên không được lòng những người xung quanh. Nhìn chung tuổi Mão sẽ có một ngày khá suôn sẻ, thuận lợi không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì

Công việc tiến triển tốt, đi lại thuận lợi, nếu bạn tiến hành mọi việc theo đúng kế hoạch đã định từ trước đó thì có thẻ gặt hái không ít thành quả trong ngày.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Bạn thường là người quyết định những công to việc lớn trong nhà, nhưng trước đó, bạn không quên trao đổi ý kiến với bạn đời của mình.

Sau 18h hôm nay 26/6: TOP 3 con giáp này cuối tuần nhiều hỷ sự, cuối ngày có quà bất ngờ, may mắn rơi trước ngõ, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn vô biên - Ảnh 1
Mão có cơ hội thể hiện tài năng, năng lực trong lĩnh vực mà mình theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ làm việc gì trong hôm nay cũng ngăn nắp, chỉn chu. Bạn là người chính trực, rõ ràng nên không ai có thể chê trách được gì, mặc dù vẫn có lúc hơi cứng nhắc và bảo thủ khiến mọi người xung quanh có cảm giác khó gần.

Ngọ Dần tam hợp nên làm gì cũng thuận lợi, nếu đang có chuyến đi chơi cùng bạn bè, gia đình thì rất thành công, tình cảm hài hòa, ai ai cũng vui vẻ rạng rỡ. Bên cạnh đó, mọi người còn rất hào hứng bàn về những dự định sắp tới để có nhiều thời gian dành cho nhau hơn nữa.

Tình yêu của tuổi Ngọ khởi sắc, tình cảm đôi lứa mặn nồng nhờ ngũ hành tương sinh. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được một nửa cho mình khi tham gia vào các hoạt động tập thể, vui chơi, giao lưu gặp gỡ bạn bè.

Sau 18h hôm nay 26/6: TOP 3 con giáp này cuối tuần nhiều hỷ sự, cuối ngày có quà bất ngờ, may mắn rơi trước ngõ, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn vô biên - Ảnh 2
Tuổi Ngọ làm việc gì trong hôm nay cũng ngăn nắp, chỉn chu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ 2 ngày 26/6/2022 thấy Thiên Tài cho thấy hôm nay là ngày may mắn với người tuổi Thìn trên phương diện tài lộc. Nếu bản mệnh tham gia vào những công việc làm thêm, có thể bạn sẽ nhận được những khoản tiền xứng đáng bổ sung vào ngân quỹ của mình.

Tuy nhiên, dù bạn có gặp may mắn hay thuận lợi đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên quá kiêu ngạo, tự tin vào bản thân mình. Hãy đối xử hài hòa với người khác cũng như tỏ ra mình là một người phóng khoáng, không tính toán thiệt hơn. Các vị sếp 12 con giáp ghét nhất những tật xấu nào của nhân viên?

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Bạn luôn coi cha mẹ là người đi trước giàu kinh nghiệm, cho dù ý kiến của đôi bên bất đồng thì bạn cũng không vội phản bác mà thường suy xét thật kỹ càng trước.

Sau 18h hôm nay 26/6: TOP 3 con giáp này cuối tuần nhiều hỷ sự, cuối ngày có quà bất ngờ, may mắn rơi trước ngõ, vạn sự hanh thông, tình - tiền viên mãn vô biên - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 25/6: Top 3 con giáp có quà bất ngờ, hỷ sự rơi trước cửa, may mắn vây quanh, phú quý vinh hoa đến với bản mệnh, đời sau cực kì sung túc, viên mãn

Cuối ngày hôm nay 25/6: Top 3 con giáp có quà bất ngờ, hỷ sự rơi trước cửa, may mắn vây quanh, phú quý vinh hoa đến với bản mệnh, đời sau cực kì sung túc, viên mãn

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 25/6, những con giáp này có quà bất ngờ, phú quý vây quanh, phú quý vinh hoa, nửa đời sau sống trong nhung lụa, bản mệnh cực kì thăng hoa, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026