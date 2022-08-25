Sau 18h hôm nay 25/8: Thần đồng tiên tri dự đoán 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, tiền tay đầy tay, bản mệnh giàu sang phú quý, đường tình thăng hoa

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. May mắn được cát tinh nâng đỡ nên các kế hoạch đều được tiến hành thuận lợi. Bản mệnh đang có lợi thế khi sở hữu nhiều kỹ năng mềm và khả năng xử lý tình hướng linh hoạt nên có thể hạn chế được các tổn thất rủi ro.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, bạn chớ nên dễ dãi mà vội vàng đến với một ai đó, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần tìm cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Các hạng mục đầu tư đều phát triển như ý mang lại cho bản mệnh khoản doanh thu vượt ngoài mong đợi.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng suôn sẻ. Bản mệnh bắt tay làm việc gì cũng nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả. Cấp trên lẫn đồng nghiệp đều đánh giá cao cách làm việc của bạn, cả về tinh thần lẫn kỹ năng củng cố thêm ít nhiều động lực ở bản mệnh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này có thể thu chi thoải mái mà không sợ bị thâm hụt tài chính cá nhân do tài quản lý tài chính thông minh của tuổi này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi đẹp hài hoà. Nhờ quý nhân giúp sức mà đôi lứa yêu nhau cảm nhận rõ tình yêu, sự quan tâm ở người bạn đời của mình. Không dễ gì để có được hạnh phúc hiện tại nên bản mệnh càng thêm trân trọng nó.

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Đây là thời điểm lý tương để người tuổi này bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Đôi khi, mạo hiểm và liều lĩnh là cách giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành công cho mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao rõ rệt. Nhờ có sự chiếu cố của Quý Nhân mà con giáp này có thể củng cố được túi tiền của chính mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đẹp đẽ vui tươi. Trải qua không ít cãi vả và mâu thuẫn thì các cặp đôi cũng tìm được tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân. Người độc thân được giới thiệu cho mối duyên số tốt lành, có thể tính tới chuyện trăm năm.

Vận trình tình cảm đẹp đẽ vui tươi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo