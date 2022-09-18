Sau 18h hôm nay 18/9: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình thăng hoa, may mắn đủ đường, ai khổ mặc ai, bản mệnh tài lộc chạm đỉnh, sung sướng hết phần thiên hạ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , CN ngày 18/9/2022 hôm nay, tuổi Thìn sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có thể phát huy hết tiềm năng cũng như tận dụng hết các ưu thế để xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, con giáp này và một nửa của mình ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Chuyện tình cảm thăng hoa lên những nấc thang mới, có thể sẵn sàng để về chung một nhà.

Tuổi Thìn chuẩn bị đón nhân nhiều tin tốt lành liên quan đến vấn đề tài lộc trong ngày. Nhưng tiền bạc là vật ngoài thân, chết đi rồi cũng chẳng mang theo được, mà chỉ có tình cảm là ở lại với mọi người xung quanh, vì thế hãy quan tâm nhiều hơn và đối xử thật tốt với họ nhé.

Tuổi Thìn chuẩn bị đón nhân nhiều tin tốt lành liên quan đến vấn đề tài lộc trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới cho biết Thiên Ấn thắp lửa cho những sáng tạo, suy nghĩ táo bạo để người tuổi Mão có thể áp dụng chúng vào trong công việc, nhất là những ai làm việc liên quan tới nghệ thuật. Thế nhưng bạn cần phải biết rằng để áp dụng vào thực tế thì không phải ý tưởng nào cũng khả thi, bạn phải sớm loại bỏ những cái không phù hợp một cách có chọn lọc.

May mắn hơn là có cát tinh ở bên giúp cho tuổi Mão thêm tự tin vào bản thân. Con giáp này làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với sự tập trung cao độ thì sớm muộn sự nghiệp cũng sẽ nở hoa kết trái. Đừng vì nóng vội mà đưa ra những lựa chọn sai lầm.

Trong ngày Mộc sinh Hỏa, các cặp đôi sau chuỗi ngày mâu thuẫn triền miên đã có thể phá vỡ bức tường ngăn cách, cùng nhau hóa giải mọi hiểu lầm xung đột. Cả hai đã học được cách lắng nghe và chia sẻ, từ đó biết yêu thương và trân trọng nhau hơn.

May mắn hơn là có cát tinh ở bên giúp cho tuổi Mão thêm tự tin vào bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân trong ngày cuối tuần này rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Ngũ hành tương sinh dự báo có ai đó lại là tác nhân tốt đẹp giúp tình cảm của bản mệnh và một nửa của bạn trở nên tốt đẹp bất ngờ. Hơn nữa, bạn được sống thật với con người, với cảm xúc của mình nên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân trong ngày cuối tuần này rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo