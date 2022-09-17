Sau 18h hôm nay 17/9: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này hỷ sự ngập lối, vận trình nhiều biến chuyển, tiền tài về tay, tình duyên vượng sắc, gia đạo nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 12:25

Sau 18h hôm nay, 3 con giáp này tin vui ngập lối, may mắn chờ trước ngõ, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, người độc thân tìm thấy ý trung nhân.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Đây là thời điểm Tuổi Sửu nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của Tuổi Sửu ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khá khởi sắc. Con giáp này luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự, chia sẻ với người ấy nhé. Đôi bên cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều.

Sau 18h hôm nay 17/9: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này hỷ sự ngập lối, vận trình nhiều biến chuyển, tiền tài về tay, tình duyên vượng sắc, gia đạo nhiều tin vui - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khá khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ phát huy được khả năng lãnh đạo của mình. Một trong những yếu tố tạo nên nhà lãnh đạo tài ba và ưu tú đó là kỹ năng lãnh đạo. Để đạt được một thành công trong dự án, kế hoạch hay là sự thành công của một công ty, doanh nghiệp đó là sự đóng góp công sức của rất nhiều người, đặc biệt là của người lãnh đạo.

Tình hình tài chính khả quan, con giáp Tỵ rất cố gắng để có thể đạt được mức lương mà mình mong muốn. Nếu bạn tự tin rằng mình đã làm tốt công việc, vượt trên cả vị trí và trách nhiệm trong phần việc ấy, thì đừng ngần ngại thông báo cho cấp trên. Hãy nói cho cấp trên một cách khéo léo, rằng bạn đã làm rất nhiều, rất tốt và bạn xứng đáng được hưởng mức đãi ngộ tốt hơn.

Sau 18h hôm nay 17/9: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này hỷ sự ngập lối, vận trình nhiều biến chuyển, tiền tài về tay, tình duyên vượng sắc, gia đạo nhiều tin vui - Ảnh 2
Tình hình tài chính khả quan, con giáp Tỵ rất cố gắng để có thể đạt được mức lương mà mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên đón nhận nhiều may mắn, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công. Có thể con giáp này sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn, mở ra nhiều cơ hội cho con đường thăng tiến trong tương lai.

Vận may tài lộc đến gần, chuyện kinh doanh làm ăn có lợi, các kế hoạch của bản mệnh sẽ diễn ra theo dự kiến mang về nguồn lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi không phải lo lắng gì chuyện tiền bạc. Ngoài ra, con giáp này cũng nên đầu tư một cách khoa học, tìm hiểu thông tin kỹ càng trước khi quyết định.

Tuổi Mùi hôm nay có vận tình cảm rất tốt, đào hoa trợ mệnh, nhờ thế mà có thể thấy được nhân duyên phù hợp. Bản mệnh đừng vội từ chối, hãy cứ bình tĩnh xem xét, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau 18h hôm nay 17/9: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này hỷ sự ngập lối, vận trình nhiều biến chuyển, tiền tài về tay, tình duyên vượng sắc, gia đạo nhiều tin vui - Ảnh 3
Vận may tài lộc đến gần, chuyện kinh doanh làm ăn có lợi, các kế hoạch của bản mệnh sẽ diễn ra theo dự kiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 17/9: THỰC THẦN tọa mệnh, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, công danh vụt sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập một bước tăng cấp số nhân, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay 17/9: THỰC THẦN tọa mệnh, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, công danh vụt sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập một bước tăng cấp số nhân, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này vận trình nhiều bước tiến, thăng quan đổi đời, thu nhập khả quan, tài chính cải thiện, đường tình nhiều tín hiệu tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 21 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới