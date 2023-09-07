Sau 18h chiều nay, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, công danh thăng tiến, ‘ăn no’ lộc khủng của trời, ‘bơi’ trong biển vàng biển bạc

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong hôm nay, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Hôm nay bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có xuất phát điểm không cao, tài năng và kiến thức của họ có hạn nhưng họ sống khéo léo và tử tế. Nhờ vậy, dù không gặp quá nhiều may mắn nhưng họ vẫn duy trì được cuộc sống bình an và tiền bạc đủ tiêu xài.

Con giáp này thân thiện và luôn biết điểm dừng trong các phát ngôn của mình. Họ ít khi vướng vào những chuyện thị phi ở nơi làm việc và bên ngoài xã hội.

Từ hôm nay, họ được hậu thuẫn và giúp đỡ về mọi mặt từ vốn liếng đến nhân sự. Bản thân họ chỉ cần có một chiến lược cụ thể và rõ ràng để nắm chắc thành công, kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/9/2023 hôm nay, năng lực của tuổi Mùi được dịp phát huy triệt để. Tuy nhiên, có vẻ như bản mệnh không được cẩn thận, có việc tưởng đã hoàn thành nhưng bỗng xảy ra sơ suất dẫn đến phải làm lại từ đầu. Hãy rèn cho cho mình thói quen cẩn thận.

Con giáp này sẽ được đón nhận tin vui tài chính. Nếu đang có ý tưởng kinh doanh nào, bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay, đây là thời điểm vô cùng thích hợp để thực hiện những dự án ấp ủ còn dang dở, tỷ lệ thành công không nhỏ.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, nếu vẫn muốn mối quan hệ tiếp tục, tuổi Mùi nên xem xét lại thái độ của mình suốt thời gian vừa qua. Dường như bản mệnh đang quá thờ ơ và vô tâm, điều này sẽ khiến đối phương tổn thương, chuyện tình yêu cũng dễ tan vỡ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.