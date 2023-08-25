Sau 17h chiều nay, thứ Sáu (25/8/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 12:35

Ngày mới hôm nay, 3 con giáp sau tình duyên khởi sắc, ngồi không cũng hưởng lộc, bứt phá giàu lên rực rỡ.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Hợi nhận được thành quả từ những công sức của bản thân. Quá trình nỗ lực bền bỉ của con giáp này được nhìn nhận xứng đáng, cấp trên không tiếc dành những lời khen ngợi bản mệnh trước tập thể.

Về mặt tình cảm, tình duyên khởi sắc, đào hoa vượng báo hiệu tin vui sắp về. Được quý nhân chỉ đường dẫn lối, người độc thân tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Nếu đã có nửa kia, mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương tiến triển vô cùng nhanh chóng và tốt đẹp.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ

Sau 17h chiều nay, thứ Sáu (25/8/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân có đầu óc nhanh nhẹ. Họ có thái độ đúng đắn với mọi người và có cách giải quyết công việc hợp lý.

Thứ Sáu (25/8/2023), người tuổi Thân trở nên vui vẻ nhiều hơn. Họ đang đón rất nhiều niềm vui. Trong khi nhiều người phải chật vật kiếm ăn thì thu nhập của người tuổi Thân lại gia tăng.

Chẳng những vậy, họ còn lan tỏa phúc khí tới gia đình khiến người thân cũng thịnh vượng thêm nhiều phần. Nhìn chung đây là thời điểm đầy hứa hẹn với người tuổi Thân và họ không phải lo lắng về công việc cũng như tiền bạc.

Sau 17h chiều nay, thứ Sáu (25/8/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cẩn thận, học hỏi và phát triển bản thân sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Mùi cần tập trung vào việc tổ chức và quản lý công việc hiệu quả, đôi lúc bị lạc hướng và đảm bảo bạn hoàn thành những gì đã đề ra.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, bạn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ tốt đẹp.

Tài lộc: Hãy quản lý tài chính một cách cẩn thận, học hỏi và phát triển bản thân sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.

Sức khỏe: Dành thời gian cho việc thư giãn, đảm bảo cân đối giữa công việc và thể chất.

Sau 17h chiều nay, thứ Sáu (25/8/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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