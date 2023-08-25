Sau 17h chiều mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, tài lộc như mưa, làm ăn phát đạt, giàu lên trông thấy trong ngày mới

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 26/8/2023, tuổi Thân thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những người phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt nhờ khéo ăn khéo nói.

Tình cảm chính là điểm sáng trong ngày của bản mệnh. Người tính không bằng trời tính, đôi khi nhân duyên tốt đẹp lại đến vào lúc bất ngờ nhất nên hội độc thân được phép hy vọng. Người có gia đình thì có lộc từ con cái, nên động viên con nhiều hơn.

Vận tài lộc của con giáp này khởi sắc hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có lộc bất ngờ, tuy công việc có phần vất vả hơn nhưng bù lại sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ trong tay. Bản mệnh có thể thử vận may bằng một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc: Hôm nay thời cơ thuận lợi, những công việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá rất có lợi cho bản mệnh.

Tình duyên: Những điều tốt đẹp đang thể hiện trong mối quan hệ tình cảm của con giáp tuổi Mão có được là nhờ Tam Hợp che chở.

Sức khỏe: Thời gian gần đây bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến răng miệng.

Tài chính: Thủy - Mộc xung khắc khuyên bản mệnh nên xem xét lại kế hoạch tài chính của mình.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cát tinh che chở cho con đường tài lộc của người tuổi Tuất, giúp bạn có một túi tiền dư dả thoải mái chi tiêu. Đặc biệt là người làm các công việc tự do có thể nhận được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể xem xét đưa ra các quyết định mở rộng kinh doanh trong thời điểm cuối tuần này. Hãy tin tưởng hơn nữa vào những suy đoán của mình, dù sẽ phải hơi vất vả, tất bật một chút, song bạn có thể nắm trong tay những cơ hội đáng quý.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng khá hài hòa, êm ấm. Bạn nhận ra ai là người luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho mình trong suốt thời gian qua. Bạn rất cảm động trước tấm lòng của đối phương và có thể cho người đó cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

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