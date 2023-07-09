Sau 17h chiều mai (10/7/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 23:52

Đúng 10/7, 3 con giáp sau công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Đối với người tuổi Tỵ, ngày mới được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa.  

Công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù làm nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Với người độc thân, thời cơ cũng đã chín muồi để bắt đầu một mối quan hệ.

Về mặt sức khỏe, tháng này tinh thần tuổi Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc để luôn bảo đảm thể trạng tốt nhất.

Sau 17h chiều mai (10/7/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 10/7/2023 hôm nay, tuổi Tý tham gia các công việc tay trái có cơ hội nhận được khoản tiền hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này, bản mệnh có thể tiêu xài vô cùng thoải mái.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng. Tuy nhiên con giáp này hãy sử dụng số tiền này hợp lý, tốt nhất là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứ đừng nên quá tập trung vào mua bán, sắm sửa đồ dùng hào nhoáng.

Trên phương diện tình cảm lại có điều không hay. Có thể người tuổi Tý luôn tin tưởng suốt bấy lâu nay lại phản bội bản mệnh, khiến bản mệnh tổn thương sâu sắc. Đây có thể là vết thương khó lòng lành của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Sau 17h chiều mai (10/7/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận hành công việc đúng thời hạn.  

Công việc: Trong công việc, người tuổi Dậu luôn bàn giao công việc đúng thời hạn.  

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn có tình cảm hoàn hảo, cả hai đẹp đôi được nhiều người yêu mến. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn thu nhập dù chưa cải thiện tốt, nhưng bạn luôn lạc quan và yêu đời.  

Sức khoẻ: Sức khoẻ mỗi ngày cần nâng cao, bạn yêu đời và lạc quan rất tốt cho sức khoẻ tinh thần.  

Sau 17h chiều mai (10/7/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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