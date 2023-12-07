Sau 16h30 ngày 7/12/2023: 3 con giáp vận đời lên hương, đạp trúng hố vàng, tiền bạc đầy nhà, giàu sang chạm nóc không ngờ đến

Tử vi hôm nay ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mơ mộng nhiều công việc, nhưng không thấy bản thân thích hợp.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão khá mơ mộng, luôn ảo tưởng về công việc vượt qua tầm với.

Tài lộc: Tận hưởng không gian sang trọng làm cho tốn không ít chi phí.

Sức khoẻ: Bỏ ra thời gian nhiều cho công việc, nhưng không chăm sóc sức khoẻ tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 7/12, vận trình của tuổi Tý khởi sắc hơn hẳn, làm gì cũng thuận lợi, gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm thì thành công sẽ tới.

Công việc thuận lợi nên tài lộc cũng tăng lên bất ngờ, đặc biệt là nguồn tài lộc đến từ bên ngoài, công việc tay trái mang lại. Đường tình duyên của con giáp này vượng phát, nhân duyên tốt lành, người độc thân chắc chắn có những trải nghiệm thú vị trong quá trình tìm kiếm tình yêu cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Tuất thêm phần tự tin khi công việc đang tiến triển khá tốt, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên bản mệnh vẫn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra, nếu không thì sẽ rất dễ rơi vào trạng thái bối rối, bị động.

Áp lực tiền bạc đã dần giảm bớt, tuy nhiên con giáp này vẫn có phần mỏi mệt vì những khoản chi tiêu ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt khi càng về cuối năm lại càng có nhiều kế hoạch cần dùng tới tiền.

Vận trình tình duyên sẽ gặp phải trắc trở khiến bản mệnh phải cảm thấy chán nản, không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng uể oải. Con giáp này hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc nên mặc dù trong lòng đã có người để thương tuy nhiên có đến được với nhau không lại là chuyện khác.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.