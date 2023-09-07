Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 7/9/2023 hôm nay hôm nay, tuổi Hợi làm ăn kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những quyết định đầu tư đúng đắn trước đó. Con giáp này ngày càng tin tưởng vào định hướng của mình.

Về mặt tình cảm, người đã có đôi dường như đang muốn kiểm soát nửa kia quá nhiều và điều này sẽ khiến cho nửa kia của bản mệnh cảm thấy khá mệt mỏi. Có lẽ bản mệnh cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác để hành xử đúng mực hơn.

Tính cách niềm nở nhưng cũng kém phần chân thành, biết giữ chữ tín là yếu tố giúp bản mệnh giữ chân được nhiều khách hàng. Nếu năng lực đã đủ, tuổi Hợi có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn, sản xuất hoặc các đối tượng khách hàng.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có lẽ trong số 12 con giáp thì tuổi Dậu ngay từ khi sinh ra đã được định số mệnh giàu sang. Bản thân người tuổi Dậu cũng đặt ra những yêu cầu, quy tắc, chuẩn mực khá cao để bản thân luôn trong trạng thái phấn đấu không mệt mỏi. Vì lẽ đó, đời sống vật chất của họ khá dư giả, thậm chí có thể nói là giàu sang, phú quý.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu thường không quá coi trọng tiền bạc, họ sống thiên về tình cảm và theo đuổi những triết lý sống sâu sắc để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Tuy nhiên, số mệnh may mắn khiến họ chẳng cần phải tính toán mà vẫn luôn được “đầy hầu bao”, có của ăn của để từ khi còn rất trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 7/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có mối nhân duyên hạnh phúc, luôn vui vẻ đón nhận cùng nhau những thành tựu đạt được.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không còn những ngày chán nản, bạn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu riêng cho bản thân.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm phải có đôi lúc làm bạn chán nản, nhưng cả hai luôn cùng hướng, vui vẻ với nhau giải quyết.

Tài lộc: Chỗ tiền tiết kiệm cần kiểm tra cẩn thận, không nên cho ai mượn khi bạn chưa dư nhiều.

Sức khoẻ: Luôn biết bản thân cần gì, muốn làm gì cho chính mình, chăm sóc cơ thể tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.