Sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, tiền bạc không thiếu, càng chăm chỉ càng thêm giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 04:43

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), 3 con giáp tiền tài không thiếu, sự nghiệp thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Sửu

Những người bạn thuộc con giáp Sửu rất may mắn trong sự nghiệp và tài lộc, họ tự tin, mạnh mẽ, có tấm lòng ấm áp, khi bạn bè gặp khó khăn họ luôn rất chủ động và nhiệt tình giúp đỡ, dù là với bạn bè hay đối tác, họ sẽ hết lòng, có tâm để trả ơn, đặc biệt là người khôn ngoan.

Sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), vận trình của con giáp tuổi Sửu tăng cao, có nhiều cơ hội đến với họ, tài vận tăng vọt, ước mơ thành hiện thực, mang đến cho họ những hy vọng mới, mọi việc suôn sẻ và khi thời gian và địa điểm phù hợp với con người, sắp tới sẽ được thăng chức và tăng lương.

Sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, tiền bạc không thiếu, càng chăm chỉ càng thêm giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột thường rất kiên nhẫn, đối xử tử tế với bạn bè, không mưu mô, năng động, có trách nhiệm, đôi bên, giản dị, rất khôn ngoan, có tài đầu tư và thu lợi tài chính dồi dào. Tử vi dự đoán, sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống phi mã, về tài lộc, phú quý, gia đạo hưng vượng.

Sẽ không mất vài năm để đạt được thành quả lớn. Thu hoạch kép trong tình duyên và sự nghiệp, quen biết và kết duyên với người mình yêu, tương lai trăm năm may mắn, trời sinh phú quý, tình cảm rất bền chặt, sự nghiệp nhất định sẽ có bước phát triển vượt bậc.

Sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, tiền bạc không thiếu, càng chăm chỉ càng thêm giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bạn thuộc con giáp Hợi có thể chân thành tiếp thu ý kiến ​​của người khác, đồng thời làm việc chăm chỉ. Họ là một trong những con giáp đẹp nhất trong các con giáp, tinh tế và tao nhã, họ đặc biệt quan tâm đến gia đình, người yêu và bạn bè. Họ bướng bỉnh và luôn tràn đầy hướng tương lai. Tự tin, luôn hết mình với công việc và cuộc sống.

Sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), con giáp tuổi Hợi sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn, có thể đạt được mục tiêu, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp sẽ lên dốc, sau này hưởng phúc sẽ mở ra cơ hội may mắn, nhất định sẽ thành công trong cuộc sống, và tài lộc sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Điều đặc biệt là có những người cao cả sẽ hướng dẫn bạn và đưa ra lời khuyên tốt, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh ngay lập tức.

Sau 16h30 chiều nay (28/12/2023), 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, tiền bạc không thiếu, càng chăm chỉ càng thêm giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề

Cấp báo: Từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 tuổi nhận lộc mỏi tay, tiền ập vào nhà, tin vui nối tiếp, phú quý đề huề

Chỉ cần bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 24/12, 3 con giáp này sẽ may mắn chạm đỉnh, được quý nhân, thần tài hỗ trợ hết mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi ngày 28/12/2023 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 11 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 15 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 15 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề