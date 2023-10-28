Sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng phát tài!

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 04:23

Tử vi con giáp chỉ rõ, sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp giàu có này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập xuống đầu, lội ngược dòng ngoạn mục.

Tuổi Dậu

Sách tử vi con giáp có nói, Dậu hiền lành, chăm chỉ và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Dẫu không xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng nhờ có bản lĩnh nên Dậu vẫn có thể lội ngược dòng, tự làm đại gia của chính mình.

Đặc biệt, sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), tuổi Dậu sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, quý nhân gõ cửa tới tấp. Dù làm công hay làm chủ Dậu cũng có tài vận thăng hoa rực rỡ, tiền tình viên mãn, ăn Tết cực to, mua sắm thả ga không cần nhìn giá.

Sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng phát tài! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chẳng ai có thể sống và làm việc trách nhiệm, chân thành như Tuất. Thế nên, họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể bội phần. Chỉ cần nắm bắt thời cơ để tìm kiếm thành công Tuất ắt ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền.

Quý Mão 2023 là năm khá may mắn với người tuổi Tuất. Thế nhưng, sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), tuổi Tuất mới bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền ập xuống đầu, làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy chính là những gì Tuất nắm chắc trong tay.

Sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng phát tài! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Sửu chưa bao giờ thiếu tiền. Nếu con giáp khác mải vui chơi, hưởng thụ, phung phí tiền bạc thì Sửu là người biết quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên tiền đẻ ra tiền, một vốn bốn lời, ngày càng hưng thịnh.

Sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày này, tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng, tha hồ ăn sung mặc sướng, nằm trên đống tiền.

Sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng phát tài! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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