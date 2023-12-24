Sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 04:06

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp này sẽ đón thần tài vào nhà, của nả chất đống, bạc tiền dư dả, cứ thế gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng cần cầu khấn phú quý tài lộc cũng tự động ập vào nhà tới tấp. Vậy nên, càng về hậu vận Thìn càng vượng vận công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Ngay từ thuở độc thân con giáp này đã có cơ ngơi bạc tỷ, thành công vang dội.

Sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), tuổi Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc. Nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch Thìn hãy thực hiện ngay. Dám chắc, bạn sẽ sung sướng như tiên, gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

Sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi học chỉ rõ, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Họ sống thực tế, nỗ lực không ngừng để ngày càng thành công, sống dư dả đủ đầy. Vậy nên, dẫu xuất thân bần hàn nhưng Sửu vẫn tự làm đại gia của chính mình, có của ăn của để chất đống.

Sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), cuộc đời người tuổi Sửu sẽ sang trang mới vô cùng rực rỡ. Bạn làm đâu thắng đó, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là may mắn trời ban cho Sửu.

Sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà bỏ cuộc thì Tỵ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Hiện tại dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng đột biến, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể. 

Sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (27/10 âm lịch), 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, vận may bùng nổ

Đúng ngày mai (27/10 âm lịch), 3 con giáp được mùa bội thu, kiếm tiền không ngớt, may mắn đủ đường, vận may bùng nổ

Bạn có nằm trong 3 con giáp may mắn, phát tài phát lộc nhất trong ngày mai (27/10 âm lịch) không?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi ngày 25/12/2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 21 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng