Sau 16h30 chiều nay (3/10/2023), 3 con giáp được THẦN TÀI nâng đỡ, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 04:40

Theo sách tử vi, 3 con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết sau 16h30 chiều nay (3/10/2023).

Tuổi Thìn

Sau 16h30 chiều nay (3/10/2023), vận thế của con giáp tuổi Thìn đột phá mạnh mẽ do được Thần Tài ưu ái. Con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc. Ngoài ra, do người tuổi Thìn luôn có ý chí “vươn xa, bay cao” nên mọi cố gắng được đền đáp.

Họ luôn cố gắng phấn đấu nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất nên khi gặp đúng thời cơ sẽ biến cơ hội thành tiền bạc. Con giáp này sẽ tích lũy cho mình được những khoản tiền không nhỏ giúp cho cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Sau 16h30 chiều nay (3/10/2023), 3 con giáp được THẦN TÀI nâng đỡ, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sau 16h30 chiều nay (3/10/2023), do tài khí vượng, “lộc tồn sinh quyền” nên sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ do đó thu nhập chính của người tuổi Tỵ tăng lên rõ rệt. Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc nắm bắt các cơ hội đầu tư sinh lời.

Đây cũng được xem là thời gian may mắn của Tỵ bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, làm đâu thắng đó, đầu tư một mà thu lại mười. Người tuổi Tỵ nên tận dụng khoảng thời gian này để làm dày thêm khoản tích lũy của bản thân, làm tiền đề cho cuộc sống giàu sang.

Sau 16h30 chiều nay (3/10/2023), 3 con giáp được THẦN TÀI nâng đỡ, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận thế của người tuổi Dậu vô cùng hưng phát sau 16h30 chiều nay (3/10/2023) đặc biệt là về tài vận. Do được quý nhân giúp đỡ, đồng thời lại gặp đúng thời vận, cộng thêm sự nỗ lực nên sẽ được Thần Tài soi chiếu nên sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư bên ngoài.

Do công việc ngày càng suôn sẻ, lại được cấp trên ưu ái và trọng dụng nên người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương do đó nguồn thu nhập chính cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Sau 16h30 chiều nay (3/10/2023), 3 con giáp được THẦN TÀI nâng đỡ, tài lộc phất lên mười lần, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp

Từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp

Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến người ngoài ngưỡng mộ, tất cả là nhờ bạn đã cố gắng không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi hôm nay tử vi ngày 12/10/2023 tử vi giữa tháng 10 tử vi 12 con giáp tu vi hang ngay con giap may man

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng