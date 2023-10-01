Sau 16h30 chiều nay (1/10/2023), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 04:44

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (1/10), 3 con giáp may mắn này có cuộc sống cực kỳ viên mãn, hạnh phúc dư dả, không có việc muộn phiền.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng trời sinh vô cùng thông minh, cầu tiến nhưng lại hay bị tiểu nhân quấy phá. Tử vi có nói, sau 16h30 chiều nay (1/10), tuổi Thìn sẽ vô cùng thăng hoa viên mãn, cuộc sống diễn ra như ý tốt đẹp.

Thìn sẽ gặt hái đại lộc, ôm tiền tỷ về nhà. Đặc biệt, nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Sau 16h30 chiều nay (1/10/2023), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn sau 16h30 chiều nay (1/10). Con giáp không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, luôn có cuộc sống dư dả, sung túc hạnh phúc. Trong thời gian này, họ có phúc khí dạt dào mà họ cũng luôn tỏa ra nhiều nguồn năng lượng tích cực dễ dàng thành công.

Đặc biệt, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng thăng quan phát tài, tăng lương tăng bổng cuộc sống thăng hoa viên mãn ít ai sánh bằng. Lời khuyên cho người tuổi Ngọ là hãy tận dụng thời cơ này để tạo dựng sự nghiệp của mình.

Sau 16h30 chiều nay (1/10/2023), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi nhận thấy, sau 16h30 chiều nay (1/10), người tuổi Tị đón đường tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh thì đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cơ hội tới tấp, bản mệnh chỉ cần tập trung và tranh thủ cơ hội thì chẳng phải lo lắng về vấn đề làm giàu.

Những chú Rắn cần phải đẩy mạnh đầu tư thêm vào công việc kinh doanh, đừng để lỡ mất cơ hội bởi không phải lúc nào vận may cũng ở bên cạnh bạn. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. Trải qua khó khăn rồi những điều tốt đẹp sẽ chờ đón bạn phía trước.

Sau 16h30 chiều nay (1/10/2023), vạn sự thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi hôm nay tử vi ngày 1/10/2023 tử vi tháng 10 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng