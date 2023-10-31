Sau 16h30 chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp gia nhập hội đại gia trăm tỷ, giàu lên trông thấy, gặp nhiều điều bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 19:33

Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/11/2023, 3 con giáp sau được trời ban hỷ vận, phú quý thịnh vượng, càng lúc càng giàu.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 1/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay buồn bã, khi không thể giải quyết được chuyện tình cảm.     

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc nổi bật trong đám đông, luôn đứng ra chịu trách nhiệm.

Tình cảm: Tình cảm luôn mang cho bạn nhiều niềm vui, nhưng có nhiều chuyện bạn buồn bã không thể tự giải quyết.

Tài lộc: Là người quyết đoán, giỏi kiếm tiền và gia tăng thu nhập. 

Sức khoẻ: Ăn uống chu đáo, chăm sóc bản thân tốt. 

Sau 16h30 chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp gia nhập hội đại gia trăm tỷ, giàu lên trông thấy, gặp nhiều điều bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi thường hiền lành, nhạy cảm và trung thành. Bên cạnh đó, con giáp này còn là người hướng về gia đình và giàu tình cảm.

Đúng 1/11/2023, sự nghiệp, tài chính và tình duyên của người tuổi Mùi đều có sự phát triển vượt bậc. Họ có thể nhận được một vài khoản thu kếch xù như thừa kế của gia đình hoặc thành công trong đầu tư. Nhờ vậy mà con giáp này có nguồn tài chính ổn định và ví tiền ngày một “tăng vọt”.

Khoảng thời gian từ tháng 11 đến cuối năm 2023, người tuổi Mùi nên thận trọng và lý trí hơn khi đưa ra quyết định quan trọng. Họ nên tìm kiếm lời khuyên tài chính từ những người có kinh nghiệm và đầu tư tiền vào các dự án có tiềm năng sinh lời ổn định.

Sau 16h30 chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp gia nhập hội đại gia trăm tỷ, giàu lên trông thấy, gặp nhiều điều bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 1/11/2023, tuổi Sửu trên phương diện công danh sự nghiệp được hậu thuẫn hơn rất nhiều. Bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội này xúc tiến những kế hoạch tương lai đã được ấp ủ một thời gian dài trước đó. Cát khí sẽ giúp mọi việc thuận buồm xuôi gió hơn.

Ngày này tuổi Sửu cũng được đánh giá cao về năng lực cũng như khả năng ứng biến linh hoạt. Đồng nghiệp cũng rất tin tưởng khi làm việc chung với bản mệnh. Tinh thần trách nhiệm của con giáp này không ai có thể phàn nàn và đó sẽ là chìa khóa dẫn bản mệnh đến thành công.

Tuy nhiên con giáp này được nhắc nhở dù mải mê làm việc đến đâu vẫn nên để tâm chăm sóc sức khỏe. Đừng để công việc cuốn mình đi mà quên cả ăn uống, ngủ nghỉ. Càng những lúc bận rộn thế này thì càng đảm bảo thể lực, có như vậy mới đủ sức hoàn thành mọi việc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Sau 16h30 chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp gia nhập hội đại gia trăm tỷ, giàu lên trông thấy, gặp nhiều điều bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (1/11 - 5/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đổi vận, sự nghiệp thăng tiến, tiền tình đều không thiếu

Tử vi 5 ngày tới (1/11 - 5/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đổi vận, sự nghiệp thăng tiến, tiền tình đều không thiếu

Tử vi 5 ngày tới (1/11 - 5/11), vận tài lộc của 3 con giáp sau sẽ dần khởi sắc, công việc làm ăn càng ngày suôn sẻ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

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