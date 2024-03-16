Sau 16h30 chiều mai 17/3/2024, 3 con giáp tình tiền đỏ rực, làm một hưởng mười, gánh bạc tỷ vào nhà, chỉ có giàu hoặc giàu hơn

Tâm linh - Tử vi 16/03/2024 23:28

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cả đời không lo thiếu tiền, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Tuất 

Tuất chật vật do ảnh hưởng từ hung thần Kiếp Tài, bạn phải cố gắng và bình tĩnh trong mọi trường hợp thì mới giải quyết êm đẹp được mọi việc. Bạn đang có nhiều sự lựa chọn hoặc nhiều việc cùng phải làm một lúc, điều này đang khiến bạn bị choáng và kiệt sức.

Bù lại được Nhị Hợp chiếu cố nên tiền bạc của Tuất khá tốt, có cơ hội làm giàu, được vía tốt từ ơn trên. Một vài người xung quanh có xu hướng lợi dụng bạn nhưng may mắn là bạn tỉnh táo nên họ chẳng thể làm được gì cả, ngược lại còn bị bạn làm cho bẽ mặt.

Sau 16h30 chiều mai 17/3/2024, 3 con giáp tình tiền đỏ rực, làm một hưởng mười, gánh bạc tỷ vào nhà, chỉ có giàu hoặc giàu hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Sau 16h30 chiều mai 17/3/2024, 3 con giáp tình tiền đỏ rực, làm một hưởng mười, gánh bạc tỷ vào nhà, chỉ có giàu hoặc giàu hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Ngọ thường là người đầy tự tin, nhiệt tình và luôn nổi bật giữa đám đông. Họ có tính cách hơi "ngang ngược" và khao khát lãnh đạo mạnh mẽ, đồng thời đây cũng là biểu tượng của sự thành công và vinh quang.

Qua ngày 17/3, nhờ cát tinh soi chiếu mà con giáp này sẽ có một vụ mùa bội thu, nhất là sự nghiệp và chuyện tình cảm. Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để trở thành người giỏi nhất trong nhóm, tài năng của con giáp này cũng được phát huy tốt và khả năng thăng chức tăng lương nằm chắc trong tầm tay. Trong các mối quan hệ, những người tuổi Ngọ độc thân có thể gặp được người cùng quan điểm, tính cách.

Thời gian tới, tuổi Ngọ cần duy trì sự tự tin và chú ý hơn đến tinh thần đồng đội để thể hiện rõ hơn ưu điểm của mình. Về mặt tình cảm, nếu họ dũng cảm bày tỏ cảm xúc thật của bản thân thì cơ hội tìm được tình yêu đích thực sẽ ngày một gần hơn.

Sau 16h30 chiều mai 17/3/2024, 3 con giáp tình tiền đỏ rực, làm một hưởng mười, gánh bạc tỷ vào nhà, chỉ có giàu hoặc giàu hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang bất chấp, có nhiều điều đáng mong chờ trong tháng 3/2024.

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