Sau 16h chiều ngày 14/12: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, phú quý giàu có, tiền nhiều như nước, nhanh chóng thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 12:02

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 tuổi dưới đây tài vận rực rỡ, nâng cao mức sống, đổi vận lên hương bất ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 14/12/2023 hôm nay, tuổi Tý nên ý thức được đâu là việc mình nên cố gắng làm đến cùng, việc nào thì nên từ bỏ để đỡ tốn thời gian và công sức. Con giáp này chớ nên chạy theo những điều viển vông.

Ngoài ra, bản mệnh cần xác định rõ ràng mục tiêu công việc của mình là gì, từ đó làm việc có định hướng. Đồng thời, hãy xác định những điểm yếu của bản thân để còn cải thiện, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh mỗi khi gặp phải thất bại.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý cần khiến đối phương tin tưởng vào mình nhiều hơn nữa, bắt đầu từ việc con giáp này cần thực hiện đúng hứa hẹn của mình. Còn nếu chỉ hứa suông, đối phương sẽ dần mất lòng tin và rời xa bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Sau 16h chiều ngày 14/12: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, phú quý giàu có, tiền nhiều như nước, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất thông minh và có lý trí. Họ là người sống bộc trực, đôi khi khá nóng nảy nhưng có thể phân biệt đúng sai, kiểm soát bản thân để tránh những sai lầm không đáng có.

Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt cơ hội. Những người này luôn là người gây ấn tượng tốt, có khả năng tư duy mạnh mẽ và tính cách rất hào phóng. Cho dù gặp khó khăn nhưng họ cũng rất lạc quan đối đầu với cuộc sống, năng động làm mọi việc để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn.

Nhờ sự nỗ lực, con giáp tuổi Mão có thể đạt được những cơ hội phát triển tốt hơn, công việc suôn sẻ, thu nhập rủng rỉnh.

Tương lai gần, những người này không chỉ nhanh chóng thoát nghèo và trở nên giàu có mà còn khẳng định được năng lực, được nhiều người công nhận.

Sau 16h chiều ngày 14/12: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, phú quý giàu có, tiền nhiều như nước, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bận tâm những chuyện cũ, không dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.  

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc thường lo lắng nhiều công việc không thể hoàn thành hết.

Tình cảm: Tình yêu đến bất ngờ, giữ nhiều kỷ niệm khi ở cạnh nhau.    

Tài lộc: Cẩn thận lời nói và hành động của bạn trước khi cho người khác vay mượn. 

Sức khỏe: Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng bên người thân.   

Sau 16h chiều ngày 14/12: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, phú quý giàu có, tiền nhiều như nước, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12): 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12): 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét lộc

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12), 3 con giáp sau vận may vô kể, cuộc sống hanh thông, giàu sang viên mãn hơn người.

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