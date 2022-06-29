Sau 13h hôm nay (29/6), tới 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh tai bay vạ gió, lời ra tiếng vào

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 11:14

Bên cạnh những con giáp may mắn, 3 con giáp dưới đây cần phải cận trọng hơn để tránh những chuyện không hay trong 24h tới.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của Mão hôm nay không được tốt. Bạn mất bình tĩnh trước những người thân thiết. Điều này sẽ khiến cho những người xung quanh bạn bị tổn thương và chỉ đẩy họ ra ngày càng xa. Bạn phải biết cách trân trọng mối quan hệ này, đặc biệt và với người yêu, gia đình.

 

Sau 13h hôm nay (29/6), tới 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh tai bay vạ gió, lời ra tiếng vào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Về công việc, Mão có rất ít bạn bè nơi làm việc. Vì vậy khi gặp chuyện không hay sẽ khó lòng được giúp đỡ  mà còn bị đem ra bàn tán. Vì vậy đừng nói chuyện riêng tư, nếu không bạn sẽ bị chính những người này sử dụng nó để gây hại. Họa từ miệng mà ra.

 

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi cần phải chú ý hơn ở môi trường công sở. Đây không phải là nơi bạn chỉ tập trung vào cái tôi cá nhân mà còn phải quan tâm tới mối quan hệ với những người xung quanh. Mùi cần tôn trọng cấp trên và đồng nếu không sẽ bị đồng nghiệp xấu đâm bị thóc chọc bị gạo.

 

 

Sau 13h hôm nay (29/6), tới 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh tai bay vạ gió, lời ra tiếng vào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Về đường tài vận, tuổi Mùi không có gì quá đáng quan ngại. Song, vẫn cần chú ý hơn về các khoản chi tiêu. Mùi chỉ nên tận hưởng cuộc sống khi có nguồn thu nhập ổn định và đảm bảo cho một cuộc sống dư dả.

 

Tuổi Tuất

 

Tuổi Tuất nên đặc biệt cẩn thận vì cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp đều không mấy tươi sáng. Về tình duyên, tình cảm, hôm nay không được tốt. Tuất luôn nghĩa đến chuyện gây sự và chiến tranh lạnh với đối phương. Như vậy chỉ càng làm cho khoảng cách giữa hai người thêm xa.

 

Sau 13h hôm nay (29/6), tới 3 con giáp này nên cẩn thận để tránh tai bay vạ gió, lời ra tiếng vào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Còn về công việc, bạn cũng nên tránh xa khỏi những xung đội. Bởi tranh cãi không thể giải quyết bất kỳ vấn đề. Đừng truyền năng lượng tiêu cực cho đồng nghiệp xung quanh mà hãy tìm cách giải quyết vấn đề.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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