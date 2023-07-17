Sau 10h10 ngày 18/7, 3 con giáp này được trời cao ban cho nhiều vận may, phúc đức, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc không ngừng vào nhà

Cũng là một trong những con giáp có tiền đồ như gấm trong sau 10h10 ngày 18/7, mọi thứ của con giáp tuổi Sửu sẽ thay đổi tích cực. Một bước ngoặt mới đến, tai ương qua đi, tin vui liên tiếp đến sẽ đến với bạn.

Sau 10h10 ngày 18/7 được đánh giá là một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của bản mệnh, sẽ có rất nhiều việc phải làm, đã đến lúc biến những kế hoạch trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, bạn nên chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa.

Cát tinh tề tựu, tin vui tới tấp về công danh sẽ đến với con giáp này. Có nhiều cơ hội để bản mệnh thăng tiến, đón đầu thành công. Nhưng bên cạnh đó bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được cơ hội tốt này, một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa.

Cũng trong tháng này, bản mệnh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì tài lộc khá dư dôi. Con giáp này sẽ có sự bùng nổ về tiền bạc, thu được lợi nhuận lớn, tạm biệt khó khăn nghèo đói và có thể mơ đến giấc mơ làm giàu và hạnh phúc viên mãn.

Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt nên cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà.

Tuổi Mão

Tử vi sau 10h10 ngày 18/7, may mắn trong sự nghiệp đang mỉm cười với người tuổi Mão. Nhờ có sự xuất hiện của Chính Ấn, may mắn đã mỉm cười với bạn. Ngày hôm nay có thể bạn sẽ được thăng chức hoặc khen thưởng, tạo nên bước ngoặt thành công cho sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão không được tốt. Bạn có vẻ bị động trong chuyện tình cảm, không thể tự quyết định mối quan hệ của mình. Lúc này bạn nên tâm sự với đối phương để 2 bạn hiểu nhau hơn, kéo gần khoảng cách giữa 2 người.

Vận tài lộc của người tuổi Mão khá tốt. Thu nhập có tăng trưởng dù không phải lớn nhưng đủ để bạn xoay sở với cuộc sống. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn đầu tư vào kinh doanh hoặc đầu tư sinh lời.

Tử vi thứ 7 dự báo sức khỏe của bạn vẫn rất tốt. Chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày sẽ giúp bạn yêu đời và lạc quan hơn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý nửa cuối năm nay sẽ có một "vụ mùa" thu hoạch rất bất thường.

Tính cách tương đối ổn định và khá thẳng thắn nên con giáp này sẽ tạo cho mình nhiều cơ hội mới để phát triển. Đầu óc họ cũng rất linh hoạt, trí tuệ minh mẫn nên dù ở bất kỳ vị trí công việc nào, họ cũng nhanh chóng gặt hái được thành công.

Con giáp này cũng rất nhẹ nhàng, biết cách cư xử nên dễ dàng hòa đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Họ sẽ phát huy hết khả năng của mình trong suốt năm 2023.

Sau 10h10 ngày 18/7, con giáp tuổi Tý cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, những khó khăn hiện tại đã được giải quyết dễ dàng, tương lai kiếm tiền không khó.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.