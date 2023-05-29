Sau 1 giờ 8 phút chiều 30 tháng 5: Mão đi về hướng Đông gặp Thần Tài, Hợi thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc hanh thông, cải thiện đáng kể

Tâm linh - Tử vi 29/05/2023 13:08

Sau 1 giờ 8 phút chiều ngày 30 tháng 5, con giáp này sẽ đón nhận những điều bất ngờ.

Tử vi tuổi Mão

Ngày mai, Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão giữ tinh thần lạc quan, tích cực. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc và cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh.

Người làm lãnh đạo dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và có cách thay đổi những điều mình còn chưa làm tốt. Bạn cho rằng tập thể có làm việc tốt hay không phụ thuộc một phần rất lớn vào cách hành xử của mình với cấp dưới.

Sau 1 giờ 8 phút chiều 30 tháng 5: Mão đi về hướng Đông gặp Thần Tài, Hợi thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc hanh thông, cải thiện đáng kể - Ảnh 1
Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày mai, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày mai, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn bị kẻ xấu lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công việc: Ngày mai, công việc của người tuổi Thìn nên cẩn trọng với mọi người xung quanh. 

Sau 1 giờ 8 phút chiều 30 tháng 5: Mão đi về hướng Đông gặp Thần Tài, Hợi thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc hanh thông, cải thiện đáng kể - Ảnh 2
Độc thân chưa muốn có người yêu, vẫn còn ham chơi và suy nghĩ nhiều cho tương lai chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Độc thân chưa muốn có người yêu, vẫn còn ham chơi và suy nghĩ nhiều cho tương lai chính mình.

Tài lộc: Về mặt tài chính,  đừng quá tin người, đưa hết số vốn cho người khác.

Sức khoẻ: Tìm hiểu các bộ môn thể thao phù hợp với bản thân.

Tử vi tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra khá khó khăn, vất vả. Môi trường làm việc luôn chứa đựng những vấn đề phức tạp nên chỉ cần một lời nói vạ miệng thì cũng có thể tự tạo rắc rối cho mình. Do đó, bản mệnh hãy cẩn trọng khi làm việc chung với mọi người. 

Sau 1 giờ 8 phút chiều 30 tháng 5: Mão đi về hướng Đông gặp Thần Tài, Hợi thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc hanh thông, cải thiện đáng kể - Ảnh 3
Vận trình tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Dù công việc gặp trở ngại nhưng đường tài lộc của con giáp này khá lý tưởng do có thu nhập đến từ nhiều công việc khác nhau chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thu từ công việc chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, tốt đẹp Người đã lập gia đình đang có khoảng thời gian chung sống vui vẻ, đồng thời sự kết hợp ăn ý của những người trong cuộc còn nhiều thuận lợi hơn trong công việc chung. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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