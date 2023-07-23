Sau 0h ngày 24/7: 3 con giáp có số mệnh thịnh vượng, sự nghiệp phát triển, tạo khối tài sản tuyệt vời, muốn gì được đó, đủ để sống sung túc an nhàn

Tuổi Ngọ vận trình sự nghiệp vượng phát, thăng tiến như diều gặp gió. Những cố gắng bấy lâu đã được nhìn nhận xứng đáng, được trao cho thêm cơ hội và cả quyền hạn để thể hiện năng lực. Tuy nhiên có thể vì sự thăng cấp đến khá bất ngờ nên con giáp này vẫn chưa thực sự quen với vị trí mới. Để thích nghi được cần nhiều thời gian, nên tuổi Ngọ không cần phải quá gồng mình để thể hiện, hãy cứ tự tin với những gì đang có trong tay.

Vận trình tình duyên khởi sắc rõ rệt. Bản mệnh tìm thấy được tình yêu thuộc về mình. Con giáp này dần hiểu ra tình yêu quan trọng đến thế nào. Các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau.

Người tuổi Mùi có thể phải chịu nhiều ấm ức. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, chơi xấu sau lưng, vì thế mà vận trình trong ngày mới này bị ảnh hưởng không ít. Bản mệnh cần phải hết sức thận trọng và luôn có sự chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cạnh tranh trong công việc ngày càng khốc liệt. Nhất là những ai đang giữ chức vụ quản lý thì mức độ cạnh tranh lại càng lớn khiến tinh thần xuống dốc, làm việc thiếu tập trung và không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, vì thế bạn hãy nghĩ thoáng ra, đừng bó buộc mình trong mớ bòng bong rắc rối.

Vận tình tình cảm không khá hơn là mấy, mối quan hệ rơi vào bế tắc khi cả bản mệnh và người ấy đều đặt cái tôi quá cao mà không chịu nhún nhường trước người mình yêu. Trong tình yêu vẫn luôn cần có sự nhượng bộ, bởi hai con người khác biệt hoàn toàn muốn bên nhau thì cần phải đặt bản thân vào vị trí của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân rực rỡ hứa hẹn với tiền tài danh vọng, nhưng bản tính dễ bị cảm xúc chi phối khiến họ cảm thấy bế tắc trong môi trường xung quanh. Để tránh rơi vào cảnh khó khăn, họ nên cẩn thận không đầu tư quá nhiều vào tài chính và nên phân chia tiền một cách khôn ngoan.

Tình yêu của tuổi Thân cũng đối mặt với thử thách khi có người thứ ba xen vào.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm