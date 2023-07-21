Sau 0h ngày 23/7: 3 con giáp vận may cát tường, càng làm càng hanh thông, trở thành đại gia lắm tiền nhiều của, gia đình hạnh phúc, ấm êm

Tuổi Sửu dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn chiếm lợi cho riêng mình nên chẳng ai chịu lùi bước, công việc dường như lâm vào bế tắc, giậm chân tại chỗ. Con giáp này nên ý thức được đâu là thứ thuộc về mình, còn đâu là thứ mình nên buông bỏ, chớ tham lam kẻo tham thì thâm. Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có chứ không phải chạy theo nhu cầu của người này, người khác.

Theo quan niệm dân gian, nên xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp để có thể gặp nhiều may mắn.

Tuổi Dần có cách làm việc quyết liệt và nhanh nhẹn. Mặc dù quyết tâm làm việc tốt, nhưng bạn cần giữ chừng mực và tránh hành động quá khích gây phản cảm. Vận trình tài lộc có dấu hiệu không ổn định, tiền bạc có nhưng không chắc đã giữ được. Tuổi Dần có khả năng kiếm tiền tốt nhưng dễ tin người và có thể bị lừa gạt.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi hoạ hại, chỉ có thể hạn chế nhẹ để giảm bớt rủi ro. Mối quan hệ tình cảm cũng có xu hướng suy yếu. Đây không phải là thời điểm thích hợp để người độc thân xây dựng mối quan hệ mới, đặc biệt khi bạn chưa hiểu hết về đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuộc sống vô lo vô nghĩ của tuổi Mão sẽ chính thức chấm dứt, khi bạn nhận được những phản hồi tiêu cực của Thiên Quan. Bạn nên tránh việc chống đối hoặc đổ lỗi, thay vào đó nên tìm cách sửa sai càng sớm càng tốt.



Vận trình tình cảm không được tốt cho lắm, bạn có chút tiếc nuối sự tự do, thoải mái trước đó vì bạn bắt đầu so sánh. Lời khuyên là bạn nên học cách sống tốt với hiện tại, với lựa chọn của mình. Thay vì cố gắng thêm vào thì bạn nên bớt đi những thứ không quá cần thiết trong cuộc sống của mình. Dù thế nào, đừng để mọi thứ bừa bộn, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới tài vận cũng như các mối nhân duyên của bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm