Sau 0h ngày 23/7: 3 con giáp vận may cát tường, càng làm càng hanh thông, trở thành đại gia lắm tiền nhiều của, gia đình hạnh phúc, ấm êm

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 17:08

Ddây là thời gian vận may liên tiếp kéo đến, có thể tận dụng các mối nhân duyên tốt lành để giúp công việc, sự nghiệp, thu nhập ngày một thuận lợi, hanh thông.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn chiếm lợi cho riêng mình nên chẳng ai chịu lùi bước, công việc dường như lâm vào bế tắc, giậm chân tại chỗ. Con giáp này nên ý thức được đâu là thứ thuộc về mình, còn đâu là thứ mình nên buông bỏ, chớ tham lam kẻo tham thì thâm. Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có chứ không phải chạy theo nhu cầu của người này, người khác.

Theo quan niệm dân gian, nên xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp để có thể gặp nhiều may mắn.

Sau 0h ngày 23/7: 3 con giáp vận may cát tường, càng làm càng hanh thông, trở thành đại gia lắm tiền nhiều của, gia đình hạnh phúc, ấm êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cách làm việc quyết liệt và nhanh nhẹn. Mặc dù quyết tâm làm việc tốt, nhưng bạn cần giữ chừng mực và tránh hành động quá khích gây phản cảm. Vận trình tài lộc có dấu hiệu không ổn định, tiền bạc có nhưng không chắc đã giữ được. Tuổi Dần có khả năng kiếm tiền tốt nhưng dễ tin người và có thể bị lừa gạt.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi hoạ hại, chỉ có thể hạn chế nhẹ để giảm bớt rủi ro. Mối quan hệ tình cảm cũng có xu hướng suy yếu. Đây không phải là thời điểm thích hợp để người độc thân xây dựng mối quan hệ mới, đặc biệt khi bạn chưa hiểu hết về đối phương.

Sau 0h ngày 23/7: 3 con giáp vận may cát tường, càng làm càng hanh thông, trở thành đại gia lắm tiền nhiều của, gia đình hạnh phúc, ấm êm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuộc sống vô lo vô nghĩ của tuổi Mão sẽ chính thức chấm dứt, khi bạn nhận được những phản hồi tiêu cực của Thiên Quan. Bạn nên tránh việc chống đối hoặc đổ lỗi, thay vào đó nên tìm cách sửa sai càng sớm càng tốt.

Vận trình tình cảm không được tốt cho lắm, bạn có chút tiếc nuối sự tự do, thoải mái trước đó vì bạn bắt đầu so sánh. Lời khuyên là bạn nên học cách sống tốt với hiện tại, với lựa chọn của mình. Thay vì cố gắng thêm vào thì bạn nên bớt đi những thứ không quá cần thiết trong cuộc sống của mình. Dù thế nào, đừng để mọi thứ bừa bộn, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới tài vận cũng như các mối nhân duyên của bạn đấy. 

Sau 0h ngày 23/7: 3 con giáp vận may cát tường, càng làm càng hanh thông, trở thành đại gia lắm tiền nhiều của, gia đình hạnh phúc, ấm êm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bề trên nâng đỡ: 3 con giáp công việc thuận lợi, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân, gặp may mắn về tiền bạc, tận dụng tốt cơ hội trong 10 ngày tới 30/7

Bề trên nâng đỡ: 3 con giáp công việc thuận lợi, cơ hội thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân, gặp may mắn về tiền bạc, tận dụng tốt cơ hội trong 10 ngày tới 30/7

Trong vòng 10 ngày tới, 3 con giáp sẽ gặp may mắn về tiền bạc, có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'