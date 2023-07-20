Sau 0h ngày 21/7: 3 con giáp TÀI LỘC trải đầy khắp lối chân đi, mở cửa là ĐỤNG TIỀN, gầy dựng sự nghiệp ổn định, sống thoải mái dư dả, tận hưởng lối sống hoàng gia, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 22:55

3 con giáp này không những gặp được nhiều may mắn mà còn có khả năng gầy dựng sự nghiệp ổn định, kiếm được nhiều tiền, sống thoải mái dư dả.

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân được hỗ trợ tối đa để dễ dàng hoàn thành công việc. Quý nhân của bạn có thể là đồng nghiệp hoặc cấp trên, vì vậy hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, vận trình tình duyên không như ý.

Có thể xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, nhưng đừng quá nặng nề, hãy thử lắng nghe để hiểu rõ hơn về đối phương.

Sau 0h ngày 21/7: 3 con giáp TÀI LỘC trải đầy khắp lối chân đi, mở cửa là ĐỤNG TIỀN, gầy dựng sự nghiệp ổn định, sống thoải mái dư dả, tận hưởng lối sống hoàng gia, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất dễ gặp rắc rối trong công việc. Dẫu biết bản mệnh là con giáp tài giỏi, biết nỗ lực nhưng không vì thế mà tránh được tiểu nhân. Dù làm việc gì đi nữa thì cũng nên cẩn thận với đồng nghiệp, bạn làm ăn, cấp dưới... Điểm sáng là tài lộc, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Con giáp này nên tính đến chuyện nhập thêm hàng mới hoặc đi làm thêm.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên có phần kém sắc. Giữa các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng khó kiểm soát khiến tình cảm ngày càng rạn nứt. Đi ra ngoài bản mệnh dễ gặp phải những người khó tính, vô duyên, nóng nảy thích gây gổ.

Sau 0h ngày 21/7: 3 con giáp TÀI LỘC trải đầy khắp lối chân đi, mở cửa là ĐỤNG TIỀN, gầy dựng sự nghiệp ổn định, sống thoải mái dư dả, tận hưởng lối sống hoàng gia, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dễ vướng vào mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người xung quanh. Hãy chú ý kiềm chế cơn nóng giận của mình, đừng để xảy ra xô xát gây tổn thương cơ thể. Chuyện làm ăn của con giáp này cũng luôn gặp phải trở ngại. Có lẽ đối thủ cạnh tranh luôn tìm cách ngáng chân bạn, khiến bạn khó có thể tập trung vào công việc. Tình hình tài chính có lẽ sẽ phải "giậm chân tại chỗ". 

Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh, nếu có điều gì khó chịu trong lòng, bạn nên thẳng thắn tâm sự và trao đổi với nửa kia, đừng nên giấu giếm rồi có những suy đoán mông lung. Sự nghi kỵ sẽ dần dần làm rạn nứt mối quan hệ đôi bên đấy.

Sau 0h ngày 21/7: 3 con giáp TÀI LỘC trải đầy khắp lối chân đi, mở cửa là ĐỤNG TIỀN, gầy dựng sự nghiệp ổn định, sống thoải mái dư dả, tận hưởng lối sống hoàng gia, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày tới 25/7: 3 con giáp may mắn, sự nghiệp phát đạt, thu nhập gia tăng, gặt hái không ít thành công, tiền bạc chảy về túi ào ạt, thoải mái chi tiêu, cuộc sống sung túc viên mãn

Đúng 7 ngày tới 25/7: 3 con giáp may mắn, sự nghiệp phát đạt, thu nhập gia tăng, gặt hái không ít thành công, tiền bạc chảy về túi ào ạt, thoải mái chi tiêu, cuộc sống sung túc viên mãn

Ngoài nguồn thu nhập chính khá ổn định ra thì bản mệnh còn có cả nguồn thu phụ bên ngoài vẫn đang gia tăng, nhất là chuyện buôn bán kinh doanh rất phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 36 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 6 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt