Sau 0h ngày 21/7: 3 con giáp TÀI LỘC trải đầy khắp lối chân đi, mở cửa là ĐỤNG TIỀN, gầy dựng sự nghiệp ổn định, sống thoải mái dư dả, tận hưởng lối sống hoàng gia, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Người tuổi Thân được hỗ trợ tối đa để dễ dàng hoàn thành công việc. Quý nhân của bạn có thể là đồng nghiệp hoặc cấp trên, vì vậy hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, vận trình tình duyên không như ý.

Có thể xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, nhưng đừng quá nặng nề, hãy thử lắng nghe để hiểu rõ hơn về đối phương.

Tuổi Tuất dễ gặp rắc rối trong công việc. Dẫu biết bản mệnh là con giáp tài giỏi, biết nỗ lực nhưng không vì thế mà tránh được tiểu nhân. Dù làm việc gì đi nữa thì cũng nên cẩn thận với đồng nghiệp, bạn làm ăn, cấp dưới... Điểm sáng là tài lộc, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Con giáp này nên tính đến chuyện nhập thêm hàng mới hoặc đi làm thêm.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên có phần kém sắc. Giữa các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng khó kiểm soát khiến tình cảm ngày càng rạn nứt. Đi ra ngoài bản mệnh dễ gặp phải những người khó tính, vô duyên, nóng nảy thích gây gổ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dễ vướng vào mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người xung quanh. Hãy chú ý kiềm chế cơn nóng giận của mình, đừng để xảy ra xô xát gây tổn thương cơ thể. Chuyện làm ăn của con giáp này cũng luôn gặp phải trở ngại. Có lẽ đối thủ cạnh tranh luôn tìm cách ngáng chân bạn, khiến bạn khó có thể tập trung vào công việc. Tình hình tài chính có lẽ sẽ phải "giậm chân tại chỗ".

Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh, nếu có điều gì khó chịu trong lòng, bạn nên thẳng thắn tâm sự và trao đổi với nửa kia, đừng nên giấu giếm rồi có những suy đoán mông lung. Sự nghi kỵ sẽ dần dần làm rạn nứt mối quan hệ đôi bên đấy.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm