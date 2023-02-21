Sau 0h khuya thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an, sự nghiệp viên mãn, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 00:15

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ được quý nhân phù trợ mà 3 con giáp này có vận trình vô cùng hanh thông, tài lộc bừng sáng vào thời điểm này.

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh tính cách trầm ổn, việc gì cũng muốn giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Mặc dù không thích gây chuyện thị phi nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi. Nếu có việc gì lớn xảy ra họ sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, không những có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà họ còn tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó.

Trong thời điểm này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Chỉ cần 3 năm này là họ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Sau 0h khuya thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an, sự nghiệp viên mãn, tài lộc hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong vòng thời điểm này cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già. Người tuổi Dậu đừng chần chừ kẻo bỏ lỡ thời cơ may mắn ngàn năm có một này nhé!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Đây là con giáp giàu thấu hiểu, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhất. Nhờ tính cách đặc biệt này mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận không chỉ được thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên.

Sau 0h khuya thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an, sự nghiệp viên mãn, tài lộc hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Mão liên tục gặp may mắn. Được quý nhân che chở và dẫn dắt, con giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phương diện tài lộc khởi vượng, thu nhập của bạn gia tăng đáng kể. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Người sinh năm Ngọ mang lại phú quý, vận khí luôn hanh thông, tuy nhiên trong năm vừa qua, con giáp tuổi dậu phải chịu nhiều thiệt thòi do bị Tai Sát chiếu mệnh, cuộc sống của họ vô cùng vất vả. Trong thời điểm này, sẽ là lúc Ngọ đổi vận, tiền chất thành núi, nhận được của cải và nhận được phúc lành, nhưng con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền và trở thành người giàu có.

Sau 0h khuya thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an, sự nghiệp viên mãn, tài lộc hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên tập trung vào sự nghiệp bởi sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được những giá trị và ấn tượng tốt đối với cấp trên, tạo tiền đề thăng tiến sau này. Chuyện tiền bạc cũng vô cùng vượng, đường tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa của mình. Những rào cản trước kia nay được xóa bỏ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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