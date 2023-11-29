Sau 00h00 ngày 30/11/2023: Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bội thu bạc tỷ, liên tiếp đón lộc

Người tuổi Sửu có khá nhiều cơ hội phát triển trong ngày mới 30/11. Bản mệnh được cát tinh phù trợ, là ăn thuận lợi. Trong giai đoạn này, tuổi Sửu nên mạnh dạn đề xuất ý kiến của bản thân, thoát ra khỏi lối mòn để có con đường phát triển mới.

Trong thời gian này, tuổi Sửu còn có vận đào hoa rực rỡ, người độc thân không thiếu đối tượng săn đón. Nếu nhận thấy mình người có tình cảm chân thành với mình, bản mệnh nên cho họ một cơ hội.

Tuổi Sửu được nhiều người yêu quý nên không thiếu quý nhân giới thiệu các cơ hội làm ăn mới. Con đường làm giàu của con giáp này ngày càng rộng mở, tiền của cứ thể đổ về túi. Sự cạnh tranh của đối thủ không làm tuổi Sửu chùn bước. Bản mệnh biết thế mạnh của mình là gì và cần phải làm gì để giành được chiến thắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2023, sự thận trọng của tuổi Dậu đã được lãnh đạo đánh giá rất cao, vì thế mà bản mệnh được giao cho những công việc khó cần phải tỉ mỉ và cẩn thận. Đây chính là lúc bản mệnh cần khẳng định bản thân.

Ngoài ra, những người trẻ tuổi còn có thể gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong công việc nếu tận dụng tiềm năng sáng tạo của mình. Suy nghĩ của bản mệnh dường như chẳng bị bó buộc bởi bất cứ điều gì, nhất là khi còn đang được cấp trên tạo điều kiện để phát triển.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, tuổi Dậu không nên dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người nào đó. Những lời chót lưỡi đầu môi không đáng tin cậy đâu, bản mệnh phải để ý xem đối phương có hành động nào thật sự quan tâm đến mình hay không.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi yêu xa nên cả hai luôn cố gắng dành cho nhau thời gian.

Công việc: Người tuổi Hợi biết cách vận hành công việc cẩn thận.

Tình cảm: Người tuổi Hợi với tình cảm yêu xa, bạn và đối phương luôn cố gắng.

Tài lộc: Hãy chuẩn bị chu đáo nguồn tài lộc của bản thân.

Sức khoẻ: Không quan trọng ăn uống, bạn dùng nhiều nước có cồn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.