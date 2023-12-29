Tuổi Dần quá chủ quan, không chịu lắng nghe lời góp ý của bất cứ ai. Bản mệnh cần phải hạ cái tôi xuống một chút thì mới có thể nhận ra thiếu sót của bản thân.

Nếu vừa gặp phải thất bại trong khoảng thời gian vừa qua thì nay chính là thời điểm thích hợp để tuổi Dần nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm để không còn mắc phải trong tương lai. Làm được như vậy, bản mệnh mới có thể tiến bộ.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mới, người tuổi Mùi có vận trình rực sáng. Con giáp này được cấp trên ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ sự thông minh, nhanh nhạy cùng tư duy hợp lý, logic, người tuổi Mùi có thể đạt được thành công vượt trội, làm đâu thắng đó, tiền của ngày một nhiều.

Nguồn thu gia tăng, tuổi Mùi có thể tích lũy nhiều hơn hoặc trích ra một khoản để đầu tư làm ăn, giúp gia tăng lợi nhuận. Thời gian này, bản mệnh có thể cân nhắc những lời mời hợp tác. Lưu ý, cần phải có kế hoạch chi tiết, rõ ràng, nghiên cứu thật tỉ mỉ vấn đề để chắc chắn không có sơ xuất xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.