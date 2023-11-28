Sau 00h00 ngày 28/11/2023: 3 con giáp nỗ lực bứt phá, phúc khí dồi dào, làm 1 lãi 10, dễ dàng bội thu bạc tỷ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Dậu thêm phần quyết liệt để đạt được mục tiêu việc. Con giáp này hành động dứt khoát, tranh thủ tận dụng mọi cơ hội có được. Dù vậy, phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định, tránh bốc đồng mà hỏng việc.

Tuy nhiên, có thể tuổi Dậu sẽ gặp phải một số vấn đề về tình cảm. Bản mệnh nên có thể sẽ hơi thiếu kiên nhẫn khi giải quyết những khúc mắc giữa hai người, điều này cần có sự cố gắng và hợp tác của cả hai.

Vận tài lộc trong ngày tương đối ổn định, thu nhập đều đặn nên không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên dẫu có gặp phải chuyện gì bản mệnh cũng dễ dàng xoay sở hơn. Nhân lúc tiền bạc đang rủng rỉnh, cũng nên có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những việc bất trắc xảy ra.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thời gian tới sẽ có cơ hội để khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo. Bản mệnh rất giàu trí tưởng tượng và có thể biến ý tưởng thành hiện thực.

Con giáp tuổi Tý sẽ nhận được nhiều lời động viên giúp thúc đẩy cảm hứng sáng tạo, đưa ra các ý tưởng tốt cho công việc và có cơ hội biến ý tưởng thành hiện thực.

Bên cạnh đó, đời sống tình cảm của người tuổi Tý cũng được cải thiện. Bản mệnh gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện hỗ trợ cho người tuổi Tý vượt qua khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thiếu sự vững chãi trong bản thân.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, nghĩ rất nhiều.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm bạn đang cố gắng cho bản thân bớt buồn, luôn lo lắng.

Tài lộc: Hãy cho bản thân chi tiêu thoải mái hơn.

Sức khoẻ: Suy nghĩ nhiều, lo lắng quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.