Sau 00h00 ngày 27/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp có quý nhân chiếu cố nồng hậu, vận may nở rộ, tiền bạc bao la, phú quý bạt ngàn

Người tuổi Dần có thể rơi nước mắt vì tức giận trong ngày Thương Quan tác động. Ngoài ra, trong công việc, sẽ có nhiều rắc rối của người khác mà bạn không hề muốn xen vào, nhưng vẫn phải giải quyết.

Thổ - Mộc xung khắc không tốt cho khía cạnh tài chính của bản mệnh trong thời gian này. Tốt hơn hết là không tham gia các trò may rủi, tránh xa những dự án mà bạn không có chút kiến thức nào.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau nhiều ngày tháng bình ổn, thậm chí có người còn gặp vận đen thì tuổi Hợi cũng đón phước lành. Ngày mới, đây là con giáp được dự đoán đứng đầu danh sách giàu có. Đây là thời điểm chạy nước rút quan trọng nên người thuộc con giáp này không nên lơ là kẻo vụt mất cơ hội quý báu. Nếu như giai đoạn này bạn có được thành tựu, chắc chắn cuối ngày cũng là thời gian may mắn, thành công.

Người tuổi Hợi cần nhạy bén trong việc nhận ra cơ hội của mình. Đôi khi những cơ hội này đến rất tình cờ, thậm chí bạn còn gặp được quý nhân giúp đỡ nhưng đừng để điều đó trôi qua vô nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.