Sau 00h00 ngày 22/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp tình tiền thăng hoa, công việc vượt trội, may mắn nối tiếp thành công

Ngày mới, sự nghiệp của tuổi Mùi có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Đã đến lúc con giáp này nên chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, đừng ngồi không chờ đợi thời cơ đến.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi cũng chớ vội đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh chỉ vì nghe thấy lời người khác dụ dỗ. Để tránh rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát, bản mệnh cần đánh giá tình hình thực tế và năng lực bản thân thật chính xác.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn tỏ ra quyết tâm và sức mạnh của bản thân. Bản mệnh không hề lùi bước trước những thử thách mà thay vào đó, bản mệnh kiên định theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.

Người tuổi Ngọ thường rất sâu sắc và nghiêm túc trong mọi hành động và sự chăm chỉ cũng như sự chung thuỷ với công việc giúp bản mệnh chinh phục được những mục tiêu quan trọng mà bản mệnh đề ra.

Thời gian này người tuổi Ngọ sẽ gặp được những bước ngoặt quan trọng. Bản mệnh sẽ vượt qua những rào cản của quá khứ và tiến bước vững chắc trong sự nghiệp. Nhờ vào khả năng nhìn nhận sự việc một cách sắc sảo và đánh giá tình hình một cách linh hoạt, bản mệnh sẽ tận dụng được những cơ hội xuất hiện tại nơi làm việc.

Thời gian tới, người tuổi Ngọ sẽ phô diễn được sức mạnh vốn có của mình. Cách suy nghĩ đổi mới và những hiểu biết chuyên sâu giúp người tuổi Ngọ nhận được sự tôn trọng và khen ngợi, là bệ phòng cho sự nghiệp phát triển không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.