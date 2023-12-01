Sau 00h00 ngày 2/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp hốt trọn phú quý giàu sang, nhà xe có đủ, làm một hưởng mười, thảnh thơi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 23:35

Bước sang ngày mới thứ Bảy 2/12, 3 con giáp sau chạm đỉnh cao giàu sang, may mắn không ai bằng, hứa hẹn phú quý rực rỡ.

Tuổi Ngọ 

Không chỉ là người tự tin, nhiệt tình và có khả năng lãnh đạo, người tuổi Ngọ còn vô cùng lạc quan và đam mê theo đuổi vinh quang.

Đúng ngày mới 2/12, nhờ Thần Tài chiếu mệnh mà người tuổi Ngọ sẽ đạt được một bước đột phá tài chính quan trọng. Con giáp này có thể nhận được lời mời làm việc hoặc có cơ hội thăng chức, tăng lương. Sự xuất hiện của một vị quý nhân sẽ mang đến cho tuổi Ngọ nhiều cơ hội và giàu có hơn. Con giáp này nên duy trì sự tự tin và nhiệt huyết, dũng cảm tiến về phía trước và nắm bắt cơ hội.

Tuổi Ngọ cần mạnh dạn theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình trong giai đoạn này. Đây là lúc con giáp này nên tin vào năng lực bản thân, học cách xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân và duy trì sự hợp tác, giao tiếp tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo.

Sau 00h00 ngày 2/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp hốt trọn phú quý giàu sang, nhà xe có đủ, làm một hưởng mười, thảnh thơi đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tiếp nhận nhiều thông tin tích cực, bạn đang lấy lại phong độ của bản thân.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc bạn làm việc thoả đáng, tiếp nhận nhiều nguồn năng lượng tích cực.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão rất kiên nhẫn đợi chờ đối phương, sẵn sàng vì đối phương mà hi sinh. 

Tài lộc: Học cách biết điểm dừng, biết đủ khi bạn đã nỗ lực rất nhiều. 

Sức khoẻ: Nên ăn uống nhẹ nhàng, không ăn quá nhiều món cay. 

Sau 00h00 ngày 2/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp hốt trọn phú quý giàu sang, nhà xe có đủ, làm một hưởng mười, thảnh thơi đếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/12/2023, trong công việc, tuổi Tỵ cứ mạnh dạn nói lên bức xúc, cứ đòi quyền lợi cho mình vì bản mệnh làm đúng. Người có chức có quyền thì làm ăn có uy tín, được nhân viên quý mến nhưng chớ kiêu ngạo kẻo mất lộc làm ăn.

Khi tuổi Tỵ biết khiêm tốn, chăm chỉ học hỏi những điều hay lẽ phải từ người khác thì sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Khi được người khác cho vay tiền cũng nên cảm ơn tử tế một câu và nhớ hẹn trả, đừng dây dưa tiền nong.

Vận tình cảm của bản mệnh được vun đắp khá nhiều. Vợ chồng biết cảm thông, yêu thương nhau nhiều hơn, không còn hằn học giận dỗi. Con giáp này cũng luôn chú ý giữ thái độ đúng mực, không chảnh chọe với bất kỳ ai nên ai cũng quý.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Sau 00h00 ngày 2/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp hốt trọn phú quý giàu sang, nhà xe có đủ, làm một hưởng mười, thảnh thơi đếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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