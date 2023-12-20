Sau 00h00 ngày 21/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp đi 1 bước lại giàu thêm 1 bậc, vượng phát tài lộc, chẳng cần bon chen phú quý cũng về tay

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 22:33

Bước sang ngày mới, 3 con giáp sau được dự đoán vận trình có nhiều biến chuyển, tài lộc thăng hoa, tình duyên đỏ thắm, phú quý đủ đường.

Tuổi Tỵ 

Tỵ sẽ có ngày may mắn với nghề tay trái vì có Thiên Tài trợ vận. Các bạn là con giáp khảng khái, có chí khí, thông minh và trọng tình cảm nên sẽ nhận công việc phụ về làm để kiếm thêm thu nhập. Tỵ có thể quản lý rất tốt thời gian biểu, công việc khá ổn và không bao giờ để tinh thần rối loạn.

Ngược lại, vận tình cảm của Tỵ lại đi xuống. Những xích mích, bất đồng trong gia đình có thể thành mâu thuẫn, điều này khiến bạn không được thoải mái và cảm thấy mệt mỏi. Người độc thân gặp áp lực vì bị bố mẹ, họ hàng hối thúc chuyện kết hôn trong khi bạn lại đang mải mê vì công việc.

Sau 00h00 ngày 21/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp đi 1 bước lại giàu thêm 1 bậc, vượng phát tài lộc, chẳng cần bon chen phú quý cũng về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Sau 00h00 ngày 21/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp đi 1 bước lại giàu thêm 1 bậc, vượng phát tài lộc, chẳng cần bon chen phú quý cũng về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi dự đoán, thời điểm này tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì, đừng làm được chăng hay chớ mà có lần này rồi chẳng có lần sau nhé.

Với những bạn làm kinh doanh thì nên thận trọng trước khi quyết định 1 số vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và nhân sự nhé. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch sử dụng, quay vòng vốn cho hợp lý.

Sau 00h00 ngày 21/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp đi 1 bước lại giàu thêm 1 bậc, vượng phát tài lộc, chẳng cần bon chen phú quý cũng về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12): 3 con giáp cuộc sống khởi sắc, sung sướng hưởng vinh hoa, đón chuỗi ngày đại phú, đại quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (21, 22, 23, 24 và 25/12), 3 con giáp sau đi tới đâu lộc theo tới đó, tiền tài lai láng, an nhàn hưởng phúc.

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