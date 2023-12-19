Sau 00h00 ngày 20/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp tài lộc về túi như mưa, ngồi không cũng hưởng lộc, sung sướng nhận phước lành

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 19:05

Bước sang ngày mới 20/12, 3 con giáp sau được dự đoán đổi đời từ hai bàn tay trắng, giàu có bất ngờ, phú quý ít ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 20/12/2023, công việc của tuổi Ngọ không tốt. Bản mệnh nên đề phòng tiểu nhân tung tin đồn làm hại. Tính tình con giáp này nóng nảy nên khi làm bất cứ việc gì cũng khó thỏa hiệp, hay bức xúc, bất mãn, không được lòng người lớn tuổi.

May mắn là tiền bạc vẫn ổn định. Nguồn tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền của về tay. Những ai đang có ý định mua vàng hoặc đầu tư thì nên tiến hành ngay.

Vận tình cảm không tốt, vợ chồng lạnh nhạt với nhau, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Con giáp này nên bắt đầu tìm cách cân bằng mọi thứ, gạt bỏ những khúc mắc để có được hạnh phúc lâu dài, đừng nghĩ công việc là quan trọng nhất.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Sau 00h00 ngày 20/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp tài lộc về túi như mưa, ngồi không cũng hưởng lộc, sung sướng nhận phước lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Công việc của người tuổi Sửu trong ngày mới sẽ phát triển thuận lợi. Công việc cuối năm đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Đối với phần thưởng Tết, tuổi Sửu không nên vội sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Bởi vậy, trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư, bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng.

Sau 00h00 ngày 20/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp tài lộc về túi như mưa, ngồi không cũng hưởng lộc, sung sướng nhận phước lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân biết cách lắng nghe người khác.

Công việc: Người tuổi Thân công việc trở nên nhẹ nhàng với bạn, dành thời gian lớn học hỏi kĩ năng mềm.

Tình cảm: Bạn là người chân thành, luôn mang nhiều niềm vui với đối phương, cả hai chân thành dành tình cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn biết cách giữ tài lộc trở nên có thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Sức khoẻ: Thoải mái cho cuộc sống, du lịch nghĩ dưỡng nhiều ngày.

Sau 00h00 ngày 20/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp tài lộc về túi như mưa, ngồi không cũng hưởng lộc, sung sướng nhận phước lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp sau lộc lớn nhỏ hội tụ, vận may bao la, không cần bon chen tiền tài cũng về tay.

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