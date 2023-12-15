Sau 00h00 ngày 16/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp tài lộc lên hương, thăng tiến vù vù, bất ngờ mua nhà tậu xe

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, sống dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Đây là lý do giúp họ luôn được yêu mến, luôn được giúp đỡ.

Tuổi Hợi nhận được nhiều phước lành, cuộc sống khá yên bình. Hầu hết thời gian, bản mệnh sống yên ổn, không phải chịu nhiều sóng gió.

Người tuổi Hợi giàu năng lượng, có trí tưởng tượng phong phú, giàu cảm xúc. Bản mệnh ở hiền gặp lành nên không gặp sóng gió quá lớn, đối mặt với khó khăn đều có thể nhanh chóng vượt qua.

Tử vi dự đoán ngày mới người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, kiếm nhiều tiền. Bản mệnh đã giàu nay càng giàu hơn, không lo thiếu tiền của để tiêu. Càng về cuối năm, cuộc sống của người tuổi Hợi càng tốt đẹp, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 16/12/2023, công việc của tuổi Thân may mắn. Nhờ có người giúp nên vẫn tiến triển tốt, kịp tiến độ, hơn thế nữa kết quả nhận lại vô cùng khả quan. Người kinh doanh thì có nhiều khách mời ủng hộ, tính tình xởi lởi nên lúc nào cũng đông khách.

Vận tiền tài tươi sáng nên bản mệnh có thể tự tin với những khoản thu nhập phụ của mình. Bên cạnh đó con giáp này cũng có lộc ăn uống, hay được người khác biếu tặng, cho đồ ăn, quà cáp. Có đi thì cũng phải có lại, nên đối xử công bằng với những người giúp mình.

Tuổi Thân cũng không gặp phải xui xẻo trong chuyện tình cảm. Người đã có đôi thì nên cùng đối phương đi du lịch để hâm nóng tình yêu. Người có gia đình nhận tin tức liên quan đến con cái, đa phần là tin tốt, không có gì đáng lo.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.