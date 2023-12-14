Sau 00h00 ngày 15/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp thêu hoa trên gấm, một bước đổi đời, càng làm càng vượng, sống trong nhung lụa giàu sang

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 21:33

Thời điểm vừa bước sang ngày mới, 3 con giáp sau được dự đoán tương lai xán lạn, vàng bạc đầy tay, mọi điều suôn sẻ, chẳng cần ganh đua vẫn giàu to.

Tuổi Tỵ 

Thời điểm này, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong thời gian này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Sau 00h00 ngày 15/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp thêu hoa trên gấm, một bước đổi đời, càng làm càng vượng, sống trong nhung lụa giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão là con giáp kiếm nhiều tiền nhất ngày 15/12 theo dự báo của tử vi. Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho bản mệnh sự bình yên, được làm những việc mình muốn.

Tài lộc cũng rất khả quan. Người tuổi Mão làm kinh doanh có tầm nhìn xa trông rộng, nhìn nhận vấn đề khá nhạy bén nên dễ dàng nắm bắt được các thời cơ thuận lợi và phù hợp với bản thân trong khi một số người vẫn còn đang mông lung. Chính nhờ vậy mà bản mệnh kiếm được những khoản tiền lớn cũng điều xứng đáng.

Sau 00h00 ngày 15/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp thêu hoa trên gấm, một bước đổi đời, càng làm càng vượng, sống trong nhung lụa giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 15/12/2023, tài chính của tuổi Ngọ dư dả. Con giáp này có thể nhận được một phần thưởng nóng, khoản tiền này sẽ bổ sung vào thu nhập khiến túi tiền thêm phần rủng rỉnh.

Người làm ăn kinh doanh tìm được những khách hàng và đối tác mới đầy triển vọng. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh nhanh chóng nhận ra hiệu quả làm ăn. Đồng tiền đang chảy ào ào vào túi bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, người còn độc thân có thái độ khá cởi mở với mọi người xung quanh, trong lòng bản mệnh thầm mong nửa kia hãy mau xuất hiện. Chính vì vậy, bản mệnh nhiệt tình hơn khi tham gia những buổi xem mắt do người thân giới thiệu.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Sau 00h00 ngày 15/12/2023: Chúc mừng 3 con giáp thêu hoa trên gấm, một bước đổi đời, càng làm càng vượng, sống trong nhung lụa giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp sau tài vận trải thảm đỏ, tiền đồ xán lạn, thập toàn thập mỹ đến bất ngờ.

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