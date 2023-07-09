Sau 00h00 ngày 10/7, các con giáp sau được Chính Ấn trợ vận giúp cho sự nghiệp, tài vận ngày càng lên cao như điều gặp gió, rủng rỉnh tiền bạc, vạn sự hanh thông

Cát thần Thái Dương và cặp Ấn – Quan xuất hiện trong tử vi tuần mới của tuổi Thìn là những tín hiệu vô cùng khởi sắc cho đường công danh sự nghiệp của bạn. Có quý nhân hỗ trợ, những khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ, bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt và đạt được sự tín nhiệm cao trong tập thể.

Sau 00h00 ngày 10/7, tài lộc không có nhiều may mắn nên cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí vào những thứ không thực sự cần thiết. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng.

Dù vị thế hiện tại của bạn có thể coi là vững chắc nhưng không phải không có nguy cơ bị lật đổ khỏi vị trí mình đang đảm nhiệm. Sự tự mãn có thể trở thành liều thuốc độc cho chính bạn khi bạn cho rằng mình luôn đúng, không đủ khách quan và tỉnh táo để đưa ra quyết định, từ đó rất dễ lựa chọn sai lầm, nếu hành sự thiếu cẩn trọng thì càng thất bại lớn hơn.

Tuổi Sửu

Hòa bình là điều quan trọng nhất của tuổi Sửu trong tháng này, hãy cư xử dịu dàng để cuộc đời này nhẹ nhàng với mình.



Mục tiêu chính của việc này là giúp Sửu kết thêm đồng minh và biến kẻ thù thành bạn bè. Nếu bạn có những quý nhân làm chỗ dựa và lấy sự chuyên nghiệp làm vũ khí thì bạn có thể đảo ngược tình thế ngay cả khi ở trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có.



Nếu bạn muốn lấy lòng người giàu và kiếm được nhiều tiền, bạn phải đối xử khoan dung với mọi người, giảm bớt quan điểm thứ bậc trong gia đình, tránh thể hiện tính tự cao tự đại và thái độ khinh thường.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu trung thực và chân thành. Họ thích nói thẳng thay vì bóng gió, vòng vo. Tính cách này giúp họ thu hút lòng tin và tạo dựng mối quan hệ đáng tin cậy với người khác.

Dậu rất kiên định và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra. Con giáp này không dễ bị lùi bước bởi khó khăn và sẵn lòng nỗ lực hết mình để đạt thành công. Tính cách này giúp họ vượt qua thách thức và đạt được những thành tựu lớn trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Dậu sẽ đón tin vui về tài lộc sau 00h00 ngày 10/7. Họ chăm chỉ, giàu nghị lực lại tháo vát. Năng lượng của tháng 7 sẽ khiến công sức và trí tuệ của người tuổi Dậu được mọi người công nhận. Con giáp này sẽ thể hiện tốt trong công việc và có thể được tăng lương, thăng chức hoặc lời mời làm việc tốt hơn.

Ngoài ra, khả năng đầu tư và quản lý tài chính của họ cũng sẽ được cải thiện. Họ có thể thu được lợi nhuận bất ngờ trên thị trường chứng khoán, bất động sản hoặc các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu cũng cần thận trọng, không nên tham lam, mạo hiểm kẻo bỏ lỡ cơ hội tốt.

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